https://ria.ru/20220923/podkast-1818825727.html

ЦРУ запустило подкаст, чтобы "демистифицировать" свою работу

ЦРУ запустило подкаст, чтобы "демистифицировать" свою работу - РИА Новости, 23.09.2022

ЦРУ запустило подкаст, чтобы "демистифицировать" свою работу

Центральное разведывательное управление США дебютировало с официальным подкастом, в котором директор разведслужбы Уильям Бернс признался, что далек от образа... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T02:35

2022-09-23T02:35

2022-09-23T02:36

в мире

сша

уильям бернс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758051080_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfe02eef77f73619b43da5725223b015.jpg

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США дебютировало с официальным подкастом, в котором директор разведслужбы Уильям Бернс признался, что далек от образа суперагента и комфортнее всего чувствует себя за рулем старенькой "Субару".Задачей выхода на широкую публику Бернс назвал "небольшую демистификацию" того, чем занимается спецслужба, и настаивал на том, что это необходимо в условиях дефицита доверия к государственным институтам.Директор рассказал, что жена и дочери постоянно подшучивают над тем, насколько его жизнь и работа не соответствуют гламурно-героическим стереотипам, которые сформировал Голливуд. "Я комфортнее всего себя чувствую, когда еду за за рулем нашей Subaru Outback 2013 года, соблюдая все скоростные ограничения", - сказал Бернс, которые до назначения в разведку был дипломатом и возглавлял посольство в Москве.Хотя служба разведчика не всегда похожа на фильмы о суперагентах, в ЦРУ, по его словам, нет недостатка в "отваге, профессионализме и находчивости". В числе последних успехов Бернс назвал ликвидацию в Афганистане лидера террористической организации "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири. Бернс также рассказал, что ЦРУ набирает на работу все больше специалистов с китайским языком и вообще направляет больше ресурсов на "конкуренцию" с КНР.*Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20220921/gimn-1818306801.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, уильям бернс