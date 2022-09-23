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ЦРУ запустило подкаст, чтобы "демистифицировать" свою работу - РИА Новости, 23.09.2022
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ЦРУ запустило подкаст, чтобы "демистифицировать" свою работу
ЦРУ запустило подкаст, чтобы "демистифицировать" свою работу - РИА Новости, 23.09.2022
ЦРУ запустило подкаст, чтобы "демистифицировать" свою работу
Центральное разведывательное управление США дебютировало с официальным подкастом, в котором директор разведслужбы Уильям Бернс признался, что далек от образа... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T02:35
2022-09-23T02:36
в мире
сша
уильям бернс
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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США дебютировало с официальным подкастом, в котором директор разведслужбы Уильям Бернс признался, что далек от образа суперагента и комфортнее всего чувствует себя за рулем старенькой "Субару".Задачей выхода на широкую публику Бернс назвал "небольшую демистификацию" того, чем занимается спецслужба, и настаивал на том, что это необходимо в условиях дефицита доверия к государственным институтам.Директор рассказал, что жена и дочери постоянно подшучивают над тем, насколько его жизнь и работа не соответствуют гламурно-героическим стереотипам, которые сформировал Голливуд. "Я комфортнее всего себя чувствую, когда еду за за рулем нашей Subaru Outback 2013 года, соблюдая все скоростные ограничения", - сказал Бернс, которые до назначения в разведку был дипломатом и возглавлял посольство в Москве.Хотя служба разведчика не всегда похожа на фильмы о суперагентах, в ЦРУ, по его словам, нет недостатка в "отваге, профессионализме и находчивости". В числе последних успехов Бернс назвал ликвидацию в Афганистане лидера террористической организации "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири. Бернс также рассказал, что ЦРУ набирает на работу все больше специалистов с китайским языком и вообще направляет больше ресурсов на "конкуренцию" с КНР.*Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, уильям бернс
В мире, США, Уильям Бернс
02:35 23.09.2022 (обновлено: 02:36 23.09.2022)
 
ЦРУ запустило подкаст, чтобы "демистифицировать" свою работу

Директор ЦРУ Уильям Бернс записал подкаст, чтобы "демистифицировать" свою работу

© AP Photo / Pool/Saul LoebДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США дебютировало с официальным подкастом, в котором директор разведслужбы Уильям Бернс признался, что далек от образа суперагента и комфортнее всего чувствует себя за рулем старенькой "Субару".
Задачей выхода на широкую публику Бернс назвал "небольшую демистификацию" того, чем занимается спецслужба, и настаивал на том, что это необходимо в условиях дефицита доверия к государственным институтам.
Директор рассказал, что жена и дочери постоянно подшучивают над тем, насколько его жизнь и работа не соответствуют гламурно-героическим стереотипам, которые сформировал Голливуд. "Я комфортнее всего себя чувствую, когда еду за за рулем нашей Subaru Outback 2013 года, соблюдая все скоростные ограничения", - сказал Бернс, которые до назначения в разведку был дипломатом и возглавлял посольство в Москве.
Хотя служба разведчика не всегда похожа на фильмы о суперагентах, в ЦРУ, по его словам, нет недостатка в "отваге, профессионализме и находчивости". В числе последних успехов Бернс назвал ликвидацию в Афганистане лидера террористической организации "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири. Бернс также рассказал, что ЦРУ набирает на работу все больше специалистов с китайским языком и вообще направляет больше ресурсов на "конкуренцию" с КНР.
*Террористическая организация, запрещена в России
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