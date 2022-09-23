https://ria.ru/20220923/podelniki-1818830683.html

Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту

Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту - РИА Новости, 23.09.2022

Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту

Украинский диверсант Валерий Панчук, задержанный в Херсонской области, рассказал РИА Новости, что не смог найти себе подельников среди жителей Новой Каховки. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T05:33

2022-09-23T05:33

2022-09-23T12:20

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ХЕРСОН, 23 сен — РИА Новости. Украинский диверсант Валерий Панчук, задержанный в Херсонской области, рассказал РИА Новости, что не смог найти себе подельников среди жителей Новой Каховки.По словам задержанного, одной из его задач была подготовка подрыва ЛЭП, которая питает электричеством Крым, Херсонскую и Запорожскую области. Действия диверсанта контролировал сотрудник ГУР по имени Виталий, ему Пинчук и пожаловался, что не справится в одиночку."Виталий звонил, просил, могу ли я пару человек себе подыскать, чтобы мне помогли. Это было в мае, и в то время в Новой Каховке, я думал, можно было любого попросить и каждый бы помог. Я говорю: "Хорошо, подыщу". Начал людей спрашивать — знакомые отказались. А потом я уже ходил и слушал, как люди разговаривают, — люди поменяли отношение: что Украина бросила, тогда уже начали давать пенсии (от России. — Прим. ред.), пайки. То есть люди стали относиться лучше в сторону России. Людей я себе — помощников — не нашел", — рассказал диверсант.Накануне сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что в Херсонской области удалось предотвратить серию терактов, которую Главное управление разведки украинского Минобороны планировало провести во время референдума. Одного диверсанта нейтрализовали, второго — бывшего сотрудника органов внутренних дел Украины Валерия Панчука — задержали.

https://ria.ru/20220908/diversant-1815499302.html

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"Стали лучше относиться к России" — диверсант Панчук о причинах неудавшейся вербовки людей "Стали лучше относиться к России" — диверсант Панчук о причинах неудавшейся вербовки людей 2022-09-23T05:33 true PT0M52S

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Максим Горбачев

новая каховка, министерство обороны украины, россия, украина, в мире