https://ria.ru/20220923/podelniki-1818830683.html
Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту
Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту - РИА Новости, 23.09.2022
Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту
Украинский диверсант Валерий Панчук, задержанный в Херсонской области, рассказал РИА Новости, что не смог найти себе подельников среди жителей Новой Каховки. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T05:33
2022-09-23T05:33
2022-09-23T12:20
специальная военная операция на украине
новая каховка
министерство обороны украины
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украина
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ХЕРСОН, 23 сен — РИА Новости. Украинский диверсант Валерий Панчук, задержанный в Херсонской области, рассказал РИА Новости, что не смог найти себе подельников среди жителей Новой Каховки.По словам задержанного, одной из его задач была подготовка подрыва ЛЭП, которая питает электричеством Крым, Херсонскую и Запорожскую области. Действия диверсанта контролировал сотрудник ГУР по имени Виталий, ему Пинчук и пожаловался, что не справится в одиночку."Виталий звонил, просил, могу ли я пару человек себе подыскать, чтобы мне помогли. Это было в мае, и в то время в Новой Каховке, я думал, можно было любого попросить и каждый бы помог. Я говорю: "Хорошо, подыщу". Начал людей спрашивать — знакомые отказались. А потом я уже ходил и слушал, как люди разговаривают, — люди поменяли отношение: что Украина бросила, тогда уже начали давать пенсии (от России. — Прим. ред.), пайки. То есть люди стали относиться лучше в сторону России. Людей я себе — помощников — не нашел", — рассказал диверсант.Накануне сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что в Херсонской области удалось предотвратить серию терактов, которую Главное управление разведки украинского Минобороны планировало провести во время референдума. Одного диверсанта нейтрализовали, второго — бывшего сотрудника органов внутренних дел Украины Валерия Панчука — задержали.
https://ria.ru/20220908/diversant-1815499302.html
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"Стали лучше относиться к России" — диверсант Панчук о причинах неудавшейся вербовки людей
"Стали лучше относиться к России" — диверсант Панчук о причинах неудавшейся вербовки людей
2022-09-23T05:33
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Министерство обороны Украины, Россия, Украина, В мире
05:33 23.09.2022 (обновлено: 12:20 23.09.2022)
Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту
Украинский диверсант не смог найти себе подельников в Новой Каховке для совершения теракта