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Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/podelniki-1818830683.html
Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту
Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту - РИА Новости, 23.09.2022
Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту
Украинский диверсант Валерий Панчук, задержанный в Херсонской области, рассказал РИА Новости, что не смог найти себе подельников среди жителей Новой Каховки. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T05:33
2022-09-23T12:20
специальная военная операция на украине
новая каховка
министерство обороны украины
россия
украина
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ХЕРСОН, 23 сен — РИА Новости. Украинский диверсант Валерий Панчук, задержанный в Херсонской области, рассказал РИА Новости, что не смог найти себе подельников среди жителей Новой Каховки.По словам задержанного, одной из его задач была подготовка подрыва ЛЭП, которая питает электричеством Крым, Херсонскую и Запорожскую области. Действия диверсанта контролировал сотрудник ГУР по имени Виталий, ему Пинчук и пожаловался, что не справится в одиночку."Виталий звонил, просил, могу ли я пару человек себе подыскать, чтобы мне помогли. Это было в мае, и в то время в Новой Каховке, я думал, можно было любого попросить и каждый бы помог. Я говорю: "Хорошо, подыщу". Начал людей спрашивать — знакомые отказались. А потом я уже ходил и слушал, как люди разговаривают, — люди поменяли отношение: что Украина бросила, тогда уже начали давать пенсии (от России. — Прим. ред.), пайки. То есть люди стали относиться лучше в сторону России. Людей я себе — помощников — не нашел", — рассказал диверсант.Накануне сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что в Херсонской области удалось предотвратить серию терактов, которую Главное управление разведки украинского Минобороны планировало провести во время референдума. Одного диверсанта нейтрализовали, второго — бывшего сотрудника органов внутренних дел Украины Валерия Панчука — задержали.
https://ria.ru/20220908/diversant-1815499302.html
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"Стали лучше относиться к России" — диверсант Панчук о причинах неудавшейся вербовки людей
"Стали лучше относиться к России" — диверсант Панчук о причинах неудавшейся вербовки людей
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новая каховка, министерство обороны украины, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Министерство обороны Украины, Россия, Украина, В мире
05:33 23.09.2022 (обновлено: 12:20 23.09.2022)
 
Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту

Украинский диверсант не смог найти себе подельников в Новой Каховке для совершения теракта

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ХЕРСОН, 23 сен — РИА Новости. Украинский диверсант Валерий Панчук, задержанный в Херсонской области, рассказал РИА Новости, что не смог найти себе подельников среди жителей Новой Каховки.
По словам задержанного, одной из его задач была подготовка подрыва ЛЭП, которая питает электричеством Крым, Херсонскую и Запорожскую области. Действия диверсанта контролировал сотрудник ГУР по имени Виталий, ему Пинчук и пожаловался, что не справится в одиночку.
"Виталий звонил, просил, могу ли я пару человек себе подыскать, чтобы мне помогли. Это было в мае, и в то время в Новой Каховке, я думал, можно было любого попросить и каждый бы помог. Я говорю: "Хорошо, подыщу". Начал людей спрашивать — знакомые отказались. А потом я уже ходил и слушал, как люди разговаривают, — люди поменяли отношение: что Украина бросила, тогда уже начали давать пенсии (от России. — Прим. ред.), пайки. То есть люди стали относиться лучше в сторону России. Людей я себе — помощников — не нашел", — рассказал диверсант.
Накануне сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что в Херсонской области удалось предотвратить серию терактов, которую Главное управление разведки украинского Минобороны планировало провести во время референдума. Одного диверсанта нейтрализовали, второго — бывшего сотрудника органов внутренних дел Украины Валерия Панчука — задержали.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаМинистерство обороны УкраиныРоссияУкраинаВ мире
 
 
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