https://ria.ru/20220923/plennye-1818912014.html

В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной

В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 23.09.2022

В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после обмена пленными с Украиной заявил, что возвращение людей из застенков киевского режима можно только... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:00

2022-09-23T13:00

2022-09-23T13:18

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после обмена пленными с Украиной заявил, что возвращение людей из застенков киевского режима можно только приветствовать.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обменянный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук."Каждый обмен - это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы. В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как президент воспринял новости об обмене.

https://ria.ru/20220923/peregovory-1818914636.html

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Екатерина Зайцева

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, безопасность