https://ria.ru/20220923/plennye-1818912014.html
В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной
В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 23.09.2022
В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после обмена пленными с Украиной заявил, что возвращение людей из застенков киевского режима можно только... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:00
2022-09-23T13:00
2022-09-23T13:18
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после обмена пленными с Украиной заявил, что возвращение людей из застенков киевского режима можно только приветствовать.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обменянный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук."Каждый обмен - это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы. В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как президент воспринял новости об обмене.
https://ria.ru/20220923/peregovory-1818914636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, безопасность
Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дмитрий Песков, Безопасность
13:00 23.09.2022 (обновлено: 13:18 23.09.2022)
В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной
Песков заявил, что возвращение российских пленных на Родину можно только приветствовать