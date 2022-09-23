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В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 23.09.2022
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В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной
В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 23.09.2022
В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после обмена пленными с Украиной заявил, что возвращение людей из застенков киевского режима можно только... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:00
2022-09-23T13:18
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после обмена пленными с Украиной заявил, что возвращение людей из застенков киевского режима можно только приветствовать.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обменянный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук."Каждый обмен - это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы. В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как президент воспринял новости об обмене.
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, безопасность
Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дмитрий Песков, Безопасность
13:00 23.09.2022 (обновлено: 13:18 23.09.2022)
 
В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной

Песков заявил, что возвращение российских пленных на Родину можно только приветствовать

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкОсвобожденные из плена ВСУ военнослужащие вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР
Освобожденные из плена ВСУ военнослужащие вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Освобожденные из плена ВСУ военнослужащие вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после обмена пленными с Украиной заявил, что возвращение людей из застенков киевского режима можно только приветствовать.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обменянный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
"Каждый обмен - это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы. В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как президент воспринял новости об обмене.
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РоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий ПесковБезопасность
 
 
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