Мобилизованные в Симферополе отправляются на переподготовку в Севастополь
Аксенов: первые мобилизованные в Симферополе отправляются на переподготовку в Севастополь
Военные билеты. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Первые мобилизованные в Симферополе и Крыму отправляются на переподготовку в Севастополь, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Утром в пятницу Аксенов встретился встретился с мобилизованными и их семьями у военного комиссариата.
"Сегодня в Симферополе встретился с мобилизованными и их семьями, чтобы пообщаться лично перед отправкой в воинские части Севастополя, где будет проходить переподготовка и боевое слаживание", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что намерен в понедельник посетить Севастополь и встретиться с личным составом, оценить условия, в которых находятся резервисты, а также их экипировку.
"Материальное обеспечение всех бойцов буду держать на личном контроле. Семьям будет оказываться помощь по всем без исключения направлениям. По любым вопросам можно обращаться ко мне лично через портал Правительства Республики Крым и социальные сети. Администрации муниципалитетов также будут на связи с семьями. Все необходимые контактные телефоны будут в открытом доступе", – написал Аксенов.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Каждому из призванных в рамках частичной мобилизации в Крыму единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аналогичные выплаты резервистам ввели власти Севастополя.