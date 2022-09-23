https://ria.ru/20220923/perepodgotovka-1818835744.html

Мобилизованные в Симферополе отправляются на переподготовку в Севастополь

Мобилизованные в Симферополе отправляются на переподготовку в Севастополь - РИА Новости, 23.09.2022

Мобилизованные в Симферополе отправляются на переподготовку в Севастополь

Первые мобилизованные в Симферополе и Крыму отправляются на переподготовку в Севастополь, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T07:37

2022-09-23T07:37

2022-09-23T07:37

сергей аксенов (политик)

севастополь

симферополь

республика крым

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571803021_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8b5812c0cd53dc7a8524ed5db4bfd532.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Первые мобилизованные в Симферополе и Крыму отправляются на переподготовку в Севастополь, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Утром в пятницу Аксенов встретился встретился с мобилизованными и их семьями у военного комиссариата.Он добавил, что намерен в понедельник посетить Севастополь и встретиться с личным составом, оценить условия, в которых находятся резервисты, а также их экипировку."Материальное обеспечение всех бойцов буду держать на личном контроле. Семьям будет оказываться помощь по всем без исключения направлениям. По любым вопросам можно обращаться ко мне лично через портал Правительства Республики Крым и социальные сети. Администрации муниципалитетов также будут на связи с семьями. Все необходимые контактные телефоны будут в открытом доступе", – написал Аксенов.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Каждому из призванных в рамках частичной мобилизации в Крыму единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аналогичные выплаты резервистам ввели власти Севастополя.

севастополь

симферополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сергей аксенов (политик), севастополь, симферополь, республика крым, частичная мобилизация в россии, общество