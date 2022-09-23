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Мобилизованные в Симферополе отправляются на переподготовку в Севастополь - РИА Новости, 23.09.2022
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Мобилизованные в Симферополе отправляются на переподготовку в Севастополь
Мобилизованные в Симферополе отправляются на переподготовку в Севастополь - РИА Новости, 23.09.2022
Мобилизованные в Симферополе отправляются на переподготовку в Севастополь
Первые мобилизованные в Симферополе и Крыму отправляются на переподготовку в Севастополь, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T07:37
2022-09-23T07:37
сергей аксенов (политик)
севастополь
симферополь
республика крым
частичная мобилизация в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Первые мобилизованные в Симферополе и Крыму отправляются на переподготовку в Севастополь, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Утром в пятницу Аксенов встретился встретился с мобилизованными и их семьями у военного комиссариата.Он добавил, что намерен в понедельник посетить Севастополь и встретиться с личным составом, оценить условия, в которых находятся резервисты, а также их экипировку."Материальное обеспечение всех бойцов буду держать на личном контроле. Семьям будет оказываться помощь по всем без исключения направлениям. По любым вопросам можно обращаться ко мне лично через портал Правительства Республики Крым и социальные сети. Администрации муниципалитетов также будут на связи с семьями. Все необходимые контактные телефоны будут в открытом доступе", – написал Аксенов.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Каждому из призванных в рамках частичной мобилизации в Крыму единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аналогичные выплаты резервистам ввели власти Севастополя.
севастополь
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сергей аксенов (политик), севастополь, симферополь, республика крым, частичная мобилизация в россии, общество
Сергей Аксенов (политик), Севастополь, Симферополь, Республика Крым, Частичная мобилизация в России, Общество
07:37 23.09.2022
 
Мобилизованные в Симферополе отправляются на переподготовку в Севастополь

Аксенов: первые мобилизованные в Симферополе отправляются на переподготовку в Севастополь

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Первые мобилизованные в Симферополе и Крыму отправляются на переподготовку в Севастополь, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Утром в пятницу Аксенов встретился встретился с мобилизованными и их семьями у военного комиссариата.
"Сегодня в Симферополе встретился с мобилизованными и их семьями, чтобы пообщаться лично перед отправкой в воинские части Севастополя, где будет проходить переподготовка и боевое слаживание", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что намерен в понедельник посетить Севастополь и встретиться с личным составом, оценить условия, в которых находятся резервисты, а также их экипировку.
"Материальное обеспечение всех бойцов буду держать на личном контроле. Семьям будет оказываться помощь по всем без исключения направлениям. По любым вопросам можно обращаться ко мне лично через портал Правительства Республики Крым и социальные сети. Администрации муниципалитетов также будут на связи с семьями. Все необходимые контактные телефоны будут в открытом доступе", – написал Аксенов.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Каждому из призванных в рамках частичной мобилизации в Крыму единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аналогичные выплаты резервистам ввели власти Севастополя.
 
Сергей Аксенов (политик)СевастопольСимферопольРеспублика КрымЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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