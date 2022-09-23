https://ria.ru/20220923/peregovory-1818968211.html

Слуцкий назвал условие переговоров с Украиной

Слуцкий назвал условие переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.09.2022

Слуцкий назвал условие переговоров с Украиной

Лидер ЛДПР и член делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры на условиях капитуляции Украины возможны, это... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:47

2022-09-23T15:47

2022-09-23T15:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

леонид слуцкий (политик)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209898_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_c956925cced0262176b3d703007b78b6.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и член делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры на условиях капитуляции Украины возможны, это можно представить теоретически."Переговоры в том формате, когда они начались, к сожалению, Киев здесь вышел из достигнутых договоренностей (невозможны)... Переговоры на условиях капитуляции Украины возможны, это можно представить теоретически", - сообщил Слуцкий в эфире "России 24".Также он сообщил, что Россия находится в состоянии "геостратегической схватки" с Западом. "Ежедневно на Украину поставляется летальное оружие в таком количестве, которого нет ни в одной стране, кроме США", - также сообщил Слуцкий.

https://ria.ru/20220916/vstrecha-1817408364.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр