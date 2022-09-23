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Слуцкий назвал условие переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Слуцкий назвал условие переговоров с Украиной
Слуцкий назвал условие переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.09.2022
Слуцкий назвал условие переговоров с Украиной
Лидер ЛДПР и член делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры на условиях капитуляции Украины возможны, это... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:47
2022-09-23T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
леонид слуцкий (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и член делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры на условиях капитуляции Украины возможны, это можно представить теоретически."Переговоры в том формате, когда они начались, к сожалению, Киев здесь вышел из достигнутых договоренностей (невозможны)... Переговоры на условиях капитуляции Украины возможны, это можно представить теоретически", - сообщил Слуцкий в эфире "России 24".Также он сообщил, что Россия находится в состоянии "геостратегической схватки" с Западом. "Ежедневно на Украину поставляется летальное оружие в таком количестве, которого нет ни в одной стране, кроме США", - также сообщил Слуцкий.
https://ria.ru/20220916/vstrecha-1817408364.html
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в мире, украина, россия, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
15:47 23.09.2022
 
Слуцкий назвал условие переговоров с Украиной

Слуцкий не исключил переговоров с Украиной при условии обсуждения ее капитуляции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и член делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры на условиях капитуляции Украины возможны, это можно представить теоретически.
"Переговоры в том формате, когда они начались, к сожалению, Киев здесь вышел из достигнутых договоренностей (невозможны)... Переговоры на условиях капитуляции Украины возможны, это можно представить теоретически", - сообщил Слуцкий в эфире "России 24".
Также он сообщил, что Россия находится в состоянии "геостратегической схватки" с Западом. "Ежедневно на Украину поставляется летальное оружие в таком количестве, которого нет ни в одной стране, кроме США", - также сообщил Слуцкий.
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