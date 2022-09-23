https://ria.ru/20220923/peregovory-1818968211.html
Слуцкий назвал условие переговоров с Украиной
Слуцкий назвал условие переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.09.2022
Слуцкий назвал условие переговоров с Украиной
Лидер ЛДПР и член делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры на условиях капитуляции Украины возможны, это... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:47
2022-09-23T15:47
2022-09-23T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
леонид слуцкий (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и член делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры на условиях капитуляции Украины возможны, это можно представить теоретически."Переговоры в том формате, когда они начались, к сожалению, Киев здесь вышел из достигнутых договоренностей (невозможны)... Переговоры на условиях капитуляции Украины возможны, это можно представить теоретически", - сообщил Слуцкий в эфире "России 24".Также он сообщил, что Россия находится в состоянии "геостратегической схватки" с Западом. "Ежедневно на Украину поставляется летальное оружие в таком количестве, которого нет ни в одной стране, кроме США", - также сообщил Слуцкий.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
Слуцкий назвал условие переговоров с Украиной
Слуцкий не исключил переговоров с Украиной при условии обсуждения ее капитуляции