https://ria.ru/20220923/peregovory-1818914636.html

В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров с Украиной

В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.09.2022

В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров с Украиной

Переговорный процесс с Украиной востребован для достижения целей РФ, но Москва пока не видит предпосылок для его возобновления, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:14

2022-09-23T13:14

2022-09-23T13:14

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Переговорный процесс с Украиной востребован для достижения целей РФ, но Москва пока не видит предпосылок для его возобновления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Переговорный процесс, конечно же, востребован. И востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже и говорили, мы не усматриваем для переговорного процесса", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли необходимость в переговорном процессе с Киевом в сегодняшних условиях."Неоднократно и президент Путин объяснял, что несколько месяцев тому назад украинская сторона ушла из переговорного процесса, и несколько месяцев тому назад украинская сторона на разных уровнях - от высокого до высшего - заявляла о том, что они собираются решать их проблемы на поле боя. Реакцию нашего президента вы хорошо знаете", - добавил представитель Кремля.

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр