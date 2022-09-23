https://ria.ru/20220923/peregovory-1818914636.html
В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров с Украиной
В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.09.2022
В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров с Украиной
Переговорный процесс с Украиной востребован для достижения целей РФ, но Москва пока не видит предпосылок для его возобновления, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:14
2022-09-23T13:14
2022-09-23T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Переговорный процесс с Украиной востребован для достижения целей РФ, но Москва пока не видит предпосылок для его возобновления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Переговорный процесс, конечно же, востребован. И востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже и говорили, мы не усматриваем для переговорного процесса", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли необходимость в переговорном процессе с Киевом в сегодняшних условиях."Неоднократно и президент Путин объяснял, что несколько месяцев тому назад украинская сторона ушла из переговорного процесса, и несколько месяцев тому назад украинская сторона на разных уровнях - от высокого до высшего - заявляла о том, что они собираются решать их проблемы на поле боя. Реакцию нашего президента вы хорошо знаете", - добавил представитель Кремля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров с Украиной
Песков: переговоры с Украиной востребованы для России, но предпосылок к ним нет