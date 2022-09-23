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В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/peregovory-1818914636.html
В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров с Украиной
В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.09.2022
В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров с Украиной
Переговорный процесс с Украиной востребован для достижения целей РФ, но Москва пока не видит предпосылок для его возобновления, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:14
2022-09-23T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Переговорный процесс с Украиной востребован для достижения целей РФ, но Москва пока не видит предпосылок для его возобновления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Переговорный процесс, конечно же, востребован. И востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже и говорили, мы не усматриваем для переговорного процесса", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли необходимость в переговорном процессе с Киевом в сегодняшних условиях."Неоднократно и президент Путин объяснял, что несколько месяцев тому назад украинская сторона ушла из переговорного процесса, и несколько месяцев тому назад украинская сторона на разных уровнях - от высокого до высшего - заявляла о том, что они собираются решать их проблемы на поле боя. Реакцию нашего президента вы хорошо знаете", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20220916/vstrecha-1817408364.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:14 23.09.2022
 
В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров с Украиной

Песков: переговоры с Украиной востребованы для России, но предпосылок к ним нет

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Переговорный процесс с Украиной востребован для достижения целей РФ, но Москва пока не видит предпосылок для его возобновления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Переговорный процесс, конечно же, востребован. И востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже и говорили, мы не усматриваем для переговорного процесса", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли необходимость в переговорном процессе с Киевом в сегодняшних условиях.
"Неоднократно и президент Путин объяснял, что несколько месяцев тому назад украинская сторона ушла из переговорного процесса, и несколько месяцев тому назад украинская сторона на разных уровнях - от высокого до высшего - заявляла о том, что они собираются решать их проблемы на поле боя. Реакцию нашего президента вы хорошо знаете", - добавил представитель Кремля.
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