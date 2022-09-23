https://ria.ru/20220923/pentagon-1818155233.html

"Так мы русских не победим". Какие выводы сделали в Пентагоне

"Так мы русских не победим". Какие выводы сделали в Пентагоне - РИА Новости, 23.09.2022

"Так мы русских не победим". Какие выводы сделали в Пентагоне

За действиями российской армии на Украине пристально следят в генштабах по всему миру: анализируют, прогнозируют, делают выводы. В Брюсселе решили повысить... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T08:00

2022-09-23T08:00

2022-09-23T08:12

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

сша

китай

россия

министерство обороны сша

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Андрей Коц. За действиями российской армии на Украине пристально следят в генштабах по всему миру: анализируют, прогнозируют, делают выводы. В Брюсселе решили повысить численность сил быстрого реагирования НАТО до 300 тысяч человек. Некоторые европейские страны наращивают закупки вооружений. А США корректируют программу развития сухопутных войск. О планах Пентагона — в материале РИА Новости."Бедная родственница"Впервые со времен Второй мировой на европейских равнинах сошлись в бою две современные армии общей численностью в сотни тысяч человек. Масштабная спецоперация по размаху, характеру и особенностям театра военных действий в корне отличается от конфликтов последних десятилетий. Запад отвык от серьезных сухопутных столкновений с привлечением всех типов техники и вооружений, окончательно сделав ставку на подавляющую воздушную и военно-морскую мощь. Однако украинский опыт доказал — без успеха на земле уверенной победы над близким по силе противником быть не может.Сухопутные войска в составе Вооруженных сил США долгие годы считались "бедной родственницей". Власти предпочитали вкладывать бюджетные средства в развитие и модернизацию ВВС и ВМС, разработку космических и гиперзвуковых технологий. Роль армии сводилась к борьбе с террористами и партизанами. Следуя новой повестке, Белый дом раз за разом резал программы перевооружения сухопутных войск.Так, еще в 2009-м Пентагон закрыл перспективный проект Future Combat Systems (FCS, "Боевые системы будущего"), предполагавший создание линейки боевой техники нового поколения, объединенной в общую сеть. Однако полная стоимость программы превысила 300 миллиардов долларов, и от нее отказались. На тот момент у США не было противника, которого бы воспринимали непосредственной угрозой безопасности. Поэтому деньги, высвободившиеся после закрытия проекта FCS, пустили на закупку бронеавтомобилей для контингентов США в Ираке и Афганистане.Сегодня ситуация меняется. Спустя почти восемь месяцев специальной военной операции западным стратегам стало очевидно, что без подавляющего превосходства в воздухе американские войска окажутся в не самом выгодном положении. Наступать при неподавленной артиллерии противника, при активном противодействии его бронетехники и пехоты — нести большие потери. А от них в США давно отвыкли.Артиллерия и спецназНеобходимость модернизации сухопутных войск признают на самом верху. На днях министр армии США Кристин Вормут выступила с речью на конференции "Военный маневр" (Maneuver Warfighting Conference) в Форт-Беннинге, штат Джорджия, и обозначила шесть концептуальных направлений развития своего ведомства до 2030-го. По ее словам, к этому сроку американские сухопутные войска должны быть полностью подготовлены к войне с такими противниками, как Россия и Китай. Проще говоря, армию нужно сделать более "смертоносной, мобильной и защищенной".По словам Вормут, главная задача армии — получить возможность видеть дальше, чем противник. Во-первых, речь идет о дальнейшем насыщении воюющих подразделений беспилотными летательными аппаратами различного назначения. Как показал опыт боевых действий на Украине, дроны во многом предопределяют исход операции. Во-вторых, Вормут имеет в виду внедрение в эксплуатацию перспективных автоматических систем управления войсками, которые позволят повысить ситуационную осведомленность как командиров, так и отдельных солдат на поле боя.Следом госпожа министр предложила активнее "вкладываться" в войска специальных операций, которым в вооруженных конфликтах будущего выпадет роль идти в авангарде, подавлять вражескую ПВО, уничтожать штабы и вносить хаос в работу тыловых служб противника. Третье перспективное направление развития — дальнобойная артиллерия."Мы признаем, что Китай и Россия обладают огневыми возможностями, которые в некоторых случаях значительно превосходят наши, — сообщила Кристин Вормут. — Мы находимся в процессе наращивания наших артиллерийских формирований и улучшения их дальности действия, скорострельности, поражающей способности и мобильности. Для этого США разрабатывают новые средства поражения с дальностью стрельбы до 2500 километров. Приоритет отдается гиперзвуковому оружию".Пентагон уже внес коррективы в планы по закупкам вооружений и объявил о намерениях дополнительно приобрести 500 реактивных систем залпового огня HIMARS до 2028 года. Это оружие неплохо зарекомендовало себя в зоне специальной военной операции. Очевидно, Белый дом считает, что "Хаймарсы" прошли достойную проверку боем. Решение позволит загрузить заказами американский ВПК, и в частности компанию-разработчика РСЗО Lockheed Martin.Общая сетьЧетвертым перспективным направлением развития армии, без которого предыдущие три не имеют смысла, госпожа министр считает повышение защищенности на поле боя. В этом пункте ставку сделают на совершенствование систем радиоэлектронной борьбы, устранение электромагнитной сигнатуры собственных войск, эффективные комплексы по борьбе с дронами, постановку помех для средств разведки противника. К этим мерам можно отнести создание мобильных командных пунктов, способных быстро менять местоположение и уходить из-под огня.Пятый пункт модернизации армии Вормут посвятила усовершенствованию систем связи. Она заявила, что сухопутные силы будущего должны иметь возможность "быстро обмениваться данными" на тактическом и оперативном уровнях, начиная с отдельного солдата. Министр указала, что армия стремится соединить активы в рамках доктрины многодоменных операций. Общая сеть управления охватит все системы вооружения — и свои, и союзников. Обкатку этой сети ведут на ежегодных учениях Project Convergence. При ее успешном внедрении в войска американцам удастся резко сократить время принятия решений. Грубо говоря, каждый пехотинец сможет запросить артиллерийский или авиационный удар по указанным координатам, или же передать информацию о цели вышестоящему командованию.Шестое направление — логистика. Не секрет, что одна из сильнейших сторон Вооруженных сил США — способность быстро предоставлять все необходимое боевым подразделениям. Именно материально-техническое обеспечение дает американской армии возможность побеждать в вооруженных конфликтах с минимальными издержками. Однако Вормут утверждает, что этого недостаточно: нужно создавать новые подразделения самолетов-топливозаправщиков, грузовых бортов, тяжелых вертолетов. Очевидно, этот пункт больше заточен под Китай. В Европе у США проблем с логистикой нет, а в акватории Юго-Восточной Азии они могут очень быстро возникнуть.Для достижения этих целей у американской армии осталось около семи лет. Это достаточный срок для того, чтобы Россия и Китай выработали меры противодействия новой стратегии Пентагона. Только реальный вооруженный конфликт сможет подтвердить, правильный ли курс на развитие сухопутных войск взяли в Белом доме.

https://ria.ru/20220917/rakety-1817490890.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/litva-1817975563.html

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817149251.html

сша

китай

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, технологии, сша, китай, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, lockheed martin