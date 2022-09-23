https://ria.ru/20220923/pentagon-1818155233.html
"Так мы русских не победим". Какие выводы сделали в Пентагоне
"Так мы русских не победим". Какие выводы сделали в Пентагоне - РИА Новости, 23.09.2022
"Так мы русских не победим". Какие выводы сделали в Пентагоне
За действиями российской армии на Украине пристально следят в генштабах по всему миру: анализируют, прогнозируют, делают выводы. В Брюсселе решили повысить... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:00
2022-09-23T08:00
2022-09-23T08:12
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
сша
китай
россия
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Андрей Коц. За действиями российской армии на Украине пристально следят в генштабах по всему миру: анализируют, прогнозируют, делают выводы. В Брюсселе решили повысить численность сил быстрого реагирования НАТО до 300 тысяч человек. Некоторые европейские страны наращивают закупки вооружений. А США корректируют программу развития сухопутных войск. О планах Пентагона — в материале РИА Новости."Бедная родственница"Впервые со времен Второй мировой на европейских равнинах сошлись в бою две современные армии общей численностью в сотни тысяч человек. Масштабная спецоперация по размаху, характеру и особенностям театра военных действий в корне отличается от конфликтов последних десятилетий. Запад отвык от серьезных сухопутных столкновений с привлечением всех типов техники и вооружений, окончательно сделав ставку на подавляющую воздушную и военно-морскую мощь. Однако украинский опыт доказал — без успеха на земле уверенной победы над близким по силе противником быть не может.Сухопутные войска в составе Вооруженных сил США долгие годы считались "бедной родственницей". Власти предпочитали вкладывать бюджетные средства в развитие и модернизацию ВВС и ВМС, разработку космических и гиперзвуковых технологий. Роль армии сводилась к борьбе с террористами и партизанами. Следуя новой повестке, Белый дом раз за разом резал программы перевооружения сухопутных войск.Так, еще в 2009-м Пентагон закрыл перспективный проект Future Combat Systems (FCS, "Боевые системы будущего"), предполагавший создание линейки боевой техники нового поколения, объединенной в общую сеть. Однако полная стоимость программы превысила 300 миллиардов долларов, и от нее отказались. На тот момент у США не было противника, которого бы воспринимали непосредственной угрозой безопасности. Поэтому деньги, высвободившиеся после закрытия проекта FCS, пустили на закупку бронеавтомобилей для контингентов США в Ираке и Афганистане.Сегодня ситуация меняется. Спустя почти восемь месяцев специальной военной операции западным стратегам стало очевидно, что без подавляющего превосходства в воздухе американские войска окажутся в не самом выгодном положении. Наступать при неподавленной артиллерии противника, при активном противодействии его бронетехники и пехоты — нести большие потери. А от них в США давно отвыкли.Артиллерия и спецназНеобходимость модернизации сухопутных войск признают на самом верху. На днях министр армии США Кристин Вормут выступила с речью на конференции "Военный маневр" (Maneuver Warfighting Conference) в Форт-Беннинге, штат Джорджия, и обозначила шесть концептуальных направлений развития своего ведомства до 2030-го. По ее словам, к этому сроку американские сухопутные войска должны быть полностью подготовлены к войне с такими противниками, как Россия и Китай. Проще говоря, армию нужно сделать более "смертоносной, мобильной и защищенной".По словам Вормут, главная задача армии — получить возможность видеть дальше, чем противник. Во-первых, речь идет о дальнейшем насыщении воюющих подразделений беспилотными летательными аппаратами различного назначения. Как показал опыт боевых действий на Украине, дроны во многом предопределяют исход операции. Во-вторых, Вормут имеет в виду внедрение в эксплуатацию перспективных автоматических систем управления войсками, которые позволят повысить ситуационную осведомленность как командиров, так и отдельных солдат на поле боя.Следом госпожа министр предложила активнее "вкладываться" в войска специальных операций, которым в вооруженных конфликтах будущего выпадет роль идти в авангарде, подавлять вражескую ПВО, уничтожать штабы и вносить хаос в работу тыловых служб противника. Третье перспективное направление развития — дальнобойная артиллерия."Мы признаем, что Китай и Россия обладают огневыми возможностями, которые в некоторых случаях значительно превосходят наши, — сообщила Кристин Вормут. — Мы находимся в процессе наращивания наших артиллерийских формирований и улучшения их дальности действия, скорострельности, поражающей способности и мобильности. Для этого США разрабатывают новые средства поражения с дальностью стрельбы до 2500 километров. Приоритет отдается гиперзвуковому оружию".Пентагон уже внес коррективы в планы по закупкам вооружений и объявил о намерениях дополнительно приобрести 500 реактивных систем залпового огня HIMARS до 2028 года. Это оружие неплохо зарекомендовало себя в зоне специальной военной операции. Очевидно, Белый дом считает, что "Хаймарсы" прошли достойную проверку боем. Решение позволит загрузить заказами американский ВПК, и в частности компанию-разработчика РСЗО Lockheed Martin.Общая сетьЧетвертым перспективным направлением развития армии, без которого предыдущие три не имеют смысла, госпожа министр считает повышение защищенности на поле боя. В этом пункте ставку сделают на совершенствование систем радиоэлектронной борьбы, устранение электромагнитной сигнатуры собственных войск, эффективные комплексы по борьбе с дронами, постановку помех для средств разведки противника. К этим мерам можно отнести создание мобильных командных пунктов, способных быстро менять местоположение и уходить из-под огня.Пятый пункт модернизации армии Вормут посвятила усовершенствованию систем связи. Она заявила, что сухопутные силы будущего должны иметь возможность "быстро обмениваться данными" на тактическом и оперативном уровнях, начиная с отдельного солдата. Министр указала, что армия стремится соединить активы в рамках доктрины многодоменных операций. Общая сеть управления охватит все системы вооружения — и свои, и союзников. Обкатку этой сети ведут на ежегодных учениях Project Convergence. При ее успешном внедрении в войска американцам удастся резко сократить время принятия решений. Грубо говоря, каждый пехотинец сможет запросить артиллерийский или авиационный удар по указанным координатам, или же передать информацию о цели вышестоящему командованию.Шестое направление — логистика. Не секрет, что одна из сильнейших сторон Вооруженных сил США — способность быстро предоставлять все необходимое боевым подразделениям. Именно материально-техническое обеспечение дает американской армии возможность побеждать в вооруженных конфликтах с минимальными издержками. Однако Вормут утверждает, что этого недостаточно: нужно создавать новые подразделения самолетов-топливозаправщиков, грузовых бортов, тяжелых вертолетов. Очевидно, этот пункт больше заточен под Китай. В Европе у США проблем с логистикой нет, а в акватории Юго-Восточной Азии они могут очень быстро возникнуть.Для достижения этих целей у американской армии осталось около семи лет. Это достаточный срок для того, чтобы Россия и Китай выработали меры противодействия новой стратегии Пентагона. Только реальный вооруженный конфликт сможет подтвердить, правильный ли курс на развитие сухопутных войск взяли в Белом доме.
https://ria.ru/20220917/rakety-1817490890.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, технологии, сша, китай, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, США, Китай, Россия, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, Lockheed Martin
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Андрей Коц. За действиями российской армии на Украине пристально следят в генштабах по всему миру: анализируют, прогнозируют, делают выводы. В Брюсселе решили повысить численность сил быстрого реагирования НАТО до 300 тысяч человек. Некоторые европейские страны наращивают закупки вооружений. А США корректируют программу развития сухопутных войск. О планах Пентагона — в материале РИА Новости.
Впервые со времен Второй мировой на европейских равнинах сошлись в бою две современные армии общей численностью в сотни тысяч человек. Масштабная спецоперация по размаху, характеру и особенностям театра военных действий в корне отличается от конфликтов последних десятилетий. Запад отвык от серьезных сухопутных столкновений с привлечением всех типов техники и вооружений, окончательно сделав ставку на подавляющую воздушную и военно-морскую мощь. Однако украинский опыт доказал — без успеха на земле уверенной победы над близким по силе противником быть не может.
Сухопутные войска в составе Вооруженных сил США долгие годы считались "бедной родственницей". Власти предпочитали вкладывать бюджетные средства в развитие и модернизацию ВВС и ВМС, разработку космических и гиперзвуковых технологий. Роль армии сводилась к борьбе с террористами и партизанами. Следуя новой повестке, Белый дом раз за разом резал программы перевооружения сухопутных войск.
Так, еще в 2009-м Пентагон закрыл перспективный проект Future Combat Systems (FCS, "Боевые системы будущего"), предполагавший создание линейки боевой техники нового поколения, объединенной в общую сеть. Однако полная стоимость программы превысила 300 миллиардов долларов, и от нее отказались. На тот момент у США не было противника, которого бы воспринимали непосредственной угрозой безопасности. Поэтому деньги, высвободившиеся после закрытия проекта FCS, пустили на закупку бронеавтомобилей для контингентов США в Ираке и Афганистане.
Сегодня ситуация меняется. Спустя почти восемь месяцев специальной военной операции западным стратегам стало очевидно, что без подавляющего превосходства в воздухе американские войска окажутся в не самом выгодном положении. Наступать при неподавленной артиллерии противника, при активном противодействии его бронетехники и пехоты — нести большие потери. А от них в США давно отвыкли.
Необходимость модернизации сухопутных войск признают на самом верху. На днях министр армии США Кристин Вормут выступила с речью на конференции "Военный маневр" (Maneuver Warfighting Conference) в Форт-Беннинге, штат Джорджия, и обозначила шесть концептуальных направлений развития своего ведомства до 2030-го. По ее словам, к этому сроку американские сухопутные войска должны быть полностью подготовлены к войне с такими противниками, как Россия и Китай. Проще говоря, армию нужно сделать более "смертоносной, мобильной и защищенной".
По словам Вормут, главная задача армии — получить возможность видеть дальше, чем противник. Во-первых, речь идет о дальнейшем насыщении воюющих подразделений беспилотными летательными аппаратами различного назначения. Как показал опыт боевых действий на Украине, дроны во многом предопределяют исход операции. Во-вторых, Вормут имеет в виду внедрение в эксплуатацию перспективных автоматических систем управления войсками, которые позволят повысить ситуационную осведомленность как командиров, так и отдельных солдат на поле боя.
Следом госпожа министр предложила активнее "вкладываться" в войска специальных операций, которым в вооруженных конфликтах будущего выпадет роль идти в авангарде, подавлять вражескую ПВО, уничтожать штабы и вносить хаос в работу тыловых служб противника. Третье перспективное направление развития — дальнобойная артиллерия.
"Мы признаем, что Китай и Россия обладают огневыми возможностями, которые в некоторых случаях значительно превосходят наши, — сообщила Кристин Вормут. — Мы находимся в процессе наращивания наших артиллерийских формирований и улучшения их дальности действия, скорострельности, поражающей способности и мобильности. Для этого США разрабатывают новые средства поражения с дальностью стрельбы до 2500 километров. Приоритет отдается гиперзвуковому оружию".
Пентагон уже внес коррективы в планы по закупкам вооружений и объявил о намерениях дополнительно приобрести 500 реактивных систем залпового огня HIMARS до 2028 года. Это оружие неплохо зарекомендовало себя в зоне специальной военной операции. Очевидно, Белый дом считает, что "Хаймарсы" прошли достойную проверку боем. Решение позволит загрузить заказами американский ВПК, и в частности компанию-разработчика РСЗО Lockheed Martin.
Четвертым перспективным направлением развития армии, без которого предыдущие три не имеют смысла, госпожа министр считает повышение защищенности на поле боя. В этом пункте ставку сделают на совершенствование систем радиоэлектронной борьбы, устранение электромагнитной сигнатуры собственных войск, эффективные комплексы по борьбе с дронами, постановку помех для средств разведки противника. К этим мерам можно отнести создание мобильных командных пунктов, способных быстро менять местоположение и уходить из-под огня.
Пятый пункт модернизации армии Вормут посвятила усовершенствованию систем связи. Она заявила, что сухопутные силы будущего должны иметь возможность "быстро обмениваться данными" на тактическом и оперативном уровнях, начиная с отдельного солдата. Министр указала, что армия стремится соединить активы в рамках доктрины многодоменных операций. Общая сеть управления охватит все системы вооружения — и свои, и союзников. Обкатку этой сети ведут на ежегодных учениях Project Convergence. При ее успешном внедрении в войска американцам удастся резко сократить время принятия решений. Грубо говоря, каждый пехотинец сможет запросить артиллерийский или авиационный удар по указанным координатам, или же передать информацию о цели вышестоящему командованию.
Шестое направление — логистика. Не секрет, что одна из сильнейших сторон Вооруженных сил США — способность быстро предоставлять все необходимое боевым подразделениям. Именно материально-техническое обеспечение дает американской армии возможность побеждать в вооруженных конфликтах с минимальными издержками. Однако Вормут утверждает, что этого недостаточно: нужно создавать новые подразделения самолетов-топливозаправщиков, грузовых бортов, тяжелых вертолетов. Очевидно, этот пункт больше заточен под Китай. В Европе у США проблем с логистикой нет, а в акватории Юго-Восточной Азии они могут очень быстро возникнуть.
Для достижения этих целей у американской армии осталось около семи лет. Это достаточный срок для того, чтобы Россия и Китай выработали меры противодействия новой стратегии Пентагона. Только реальный вооруженный конфликт сможет подтвердить, правильный ли курс на развитие сухопутных войск взяли в Белом доме.