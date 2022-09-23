https://ria.ru/20220923/pensiya-1818928749.html
Средняя страховая пенсия на конец 2023 года может составить 19 823 рубля
Средняя страховая пенсия на конец 2023 года может составить 19 823 рубля - РИА Новости, 23.09.2022
Средняя страховая пенсия на конец 2023 года может составить 19 823 рубля
Средняя страховая пенсия на конец 2023 года в России может составить 19 823 рубля, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:56
2022-09-23T13:56
2022-09-23T14:12
общество
россия
пенсия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Средняя страховая пенсия на конец 2023 года в России может составить 19 823 рубля, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно приведенном прогнозу, на конец 2023 года средний размер страховой пенсии составит 19 823 рубля (рост – на 4,4% за год), а средней страховой пенсии по старости неработающего пенсионера – 21 862 рубля (рост – на 4,8% за год). Средний размер социальной пенсии на конец 2023 года составит 12 561 рубль (рост – на 3,3% за год).Согласно документу, среднегодовой размер накопительной пенсии составит в 2023 году 1921 рубль, в 2024 году - 2153 рубля, в 2025 году - 2306 рублей. Средней годовой размер срочной пенсионной выплаты в 2023 году составит 2435 рубля, в 2024-м – 2622 рубля, в 2025-м – 2815 рублей.
https://ria.ru/20220919/pensii-1817740855.html
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РИА Новости
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общество, россия, пенсия
13:56 23.09.2022 (обновлено: 14:12 23.09.2022)
Средняя страховая пенсия на конец 2023 года может составить 19 823 рубля
Средняя страховая пенсия в России на конец 2023 года может составить 19 823 рубля
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Средняя страховая пенсия на конец 2023 года в России может составить 19 823 рубля, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно приведенном прогнозу, на конец 2023 года средний размер страховой пенсии составит 19 823 рубля (рост – на 4,4% за год), а средней страховой пенсии по старости неработающего пенсионера – 21 862 рубля (рост – на 4,8% за год). Средний размер социальной пенсии на конец 2023 года составит 12 561 рубль (рост – на 3,3% за год).
Согласно документу, среднегодовой размер накопительной пенсии составит в 2023 году 1921 рубль, в 2024 году - 2153 рубля, в 2025 году - 2306 рублей. Средней годовой размер срочной пенсионной выплаты в 2023 году составит 2435 рубля, в 2024-м – 2622 рубля, в 2025-м – 2815 рублей.