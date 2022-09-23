https://ria.ru/20220923/pensiya-1818928749.html

Средняя страховая пенсия на конец 2023 года может составить 19 823 рубля

Средняя страховая пенсия на конец 2023 года может составить 19 823 рубля - РИА Новости, 23.09.2022

Средняя страховая пенсия на конец 2023 года может составить 19 823 рубля

Средняя страховая пенсия на конец 2023 года в России может составить 19 823 рубля, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:56

2022-09-23T13:56

2022-09-23T14:12

общество

россия

пенсия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_b6d9c6935f9ec75bfb46431fba16cfc5.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Средняя страховая пенсия на конец 2023 года в России может составить 19 823 рубля, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно приведенном прогнозу, на конец 2023 года средний размер страховой пенсии составит 19 823 рубля (рост – на 4,4% за год), а средней страховой пенсии по старости неработающего пенсионера – 21 862 рубля (рост – на 4,8% за год). Средний размер социальной пенсии на конец 2023 года составит 12 561 рубль (рост – на 3,3% за год).Согласно документу, среднегодовой размер накопительной пенсии составит в 2023 году 1921 рубль, в 2024 году - 2153 рубля, в 2025 году - 2306 рублей. Средней годовой размер срочной пенсионной выплаты в 2023 году составит 2435 рубля, в 2024-м – 2622 рубля, в 2025-м – 2815 рублей.

https://ria.ru/20220919/pensii-1817740855.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, пенсия