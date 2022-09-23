01:16 23.09.2022 (обновлено: 12:16 23.09.2022)
Россиянам рассказали, кому положена "чужая пенсия"
Доцент РЭУ Иванова-Швец сообщила о праве россиян на более высокую пенсию умершего супруга
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Некоторые россияне имеют право перейти на пенсию умершего супруга, размер которой был выше. О нюансах такого перехода рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По словам эксперта, "присвоение чужой пенсии" обычно происходит при потере кормильца. Иванова-Швец подчеркнула, что россиянин в этом случае будет получать сумму за минусом 50 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии, поэтому сначала стоит оценить выгоду такого перехода. Оформить "присвоение пенсии" можно через территориальное отделение ПФР, отметила эксперт.
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Иванова-Шварц добавила, что существует возможность получать накопительную часть выплат умершего супруга. Но только в том случае, если человек умер до выхода на пенсию, уточнила она.