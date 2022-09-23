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Россиянам рассказали, кому положена "чужая пенсия" - РИА Новости, 23.09.2022
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Россиянам рассказали, кому положена "чужая пенсия"
Россиянам рассказали, кому положена "чужая пенсия" - РИА Новости, 23.09.2022
Россиянам рассказали, кому положена "чужая пенсия"
Некоторые россияне имеют право перейти на пенсию умершего супруга, размер которой был выше. О нюансах такого перехода рассказала в беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T01:16
2022-09-23T12:16
общество
людмила иванова-швец
россия
рэу имени г. в. плеханова
пенсионный фонд рф
пенсия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Некоторые россияне имеют право перейти на пенсию умершего супруга, размер которой был выше. О нюансах такого перехода рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По словам эксперта, "присвоение чужой пенсии" обычно происходит при потере кормильца. Иванова-Швец подчеркнула, что россиянин в этом случае будет получать сумму за минусом 50 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии, поэтому сначала стоит оценить выгоду такого перехода. Оформить "присвоение пенсии" можно через территориальное отделение ПФР, отметила эксперт.Иванова-Шварц добавила, что существует возможность получать накопительную часть выплат умершего супруга. Но только в том случае, если человек умер до выхода на пенсию, уточнила она.
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общество, людмила иванова-швец, россия, рэу имени г. в. плеханова, пенсионный фонд рф, пенсия
Общество, Людмила Иванова-Швец, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсионный фонд РФ, Пенсия
01:16 23.09.2022 (обновлено: 12:16 23.09.2022)
 
Россиянам рассказали, кому положена "чужая пенсия"

Доцент РЭУ Иванова-Швец сообщила о праве россиян на более высокую пенсию умершего супруга

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Некоторые россияне имеют право перейти на пенсию умершего супруга, размер которой был выше. О нюансах такого перехода рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По словам эксперта, "присвоение чужой пенсии" обычно происходит при потере кормильца. Иванова-Швец подчеркнула, что россиянин в этом случае будет получать сумму за минусом 50 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии, поэтому сначала стоит оценить выгоду такого перехода. Оформить "присвоение пенсии" можно через территориальное отделение ПФР, отметила эксперт.
Пенсионерка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Пенсионерам объяснили, кому не положена прибавка с 80 лет
Иванова-Шварц добавила, что существует возможность получать накопительную часть выплат умершего супруга. Но только в том случае, если человек умер до выхода на пенсию, уточнила она.
 
ОбществоЛюдмила Иванова-ШвецРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсионный фонд РФПенсия
 
 
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