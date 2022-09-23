https://ria.ru/20220923/pensiya-1818821907.html

Россиянам рассказали, кому положена "чужая пенсия"

Россиянам рассказали, кому положена "чужая пенсия" - РИА Новости, 23.09.2022

Россиянам рассказали, кому положена "чужая пенсия"

Некоторые россияне имеют право перейти на пенсию умершего супруга, размер которой был выше. О нюансах такого перехода рассказала в беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T01:16

2022-09-23T01:16

2022-09-23T12:16

общество

людмила иванова-швец

россия

рэу имени г. в. плеханова

пенсионный фонд рф

пенсия

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Некоторые россияне имеют право перейти на пенсию умершего супруга, размер которой был выше. О нюансах такого перехода рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По словам эксперта, "присвоение чужой пенсии" обычно происходит при потере кормильца. Иванова-Швец подчеркнула, что россиянин в этом случае будет получать сумму за минусом 50 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии, поэтому сначала стоит оценить выгоду такого перехода. Оформить "присвоение пенсии" можно через территориальное отделение ПФР, отметила эксперт.Иванова-Шварц добавила, что существует возможность получать накопительную часть выплат умершего супруга. Но только в том случае, если человек умер до выхода на пенсию, уточнила она.

https://ria.ru/20220920/pensii-1818009280.html

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Алексей Калабанов

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Алексей Калабанов

общество, людмила иванова-швец, россия, рэу имени г. в. плеханова, пенсионный фонд рф, пенсия