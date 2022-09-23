https://ria.ru/20220923/pechka-1819092732.html

Умер актер Францишек Печка из фильма "Четыре танкиста и собака"

Умер актер Францишек Печка из фильма "Четыре танкиста и собака" - РИА Новости, 24.09.2022

Умер актер Францишек Печка из фильма "Четыре танкиста и собака"

Известный польский актер Францишек Печка скончался в возрасте 95 лет, сообщает Министерство культуры и национального наследия Польши. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-23T23:51

2022-09-23T23:51

2022-09-24T09:28

культура

польша

анджей вайда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819112655_0:130:700:524_1920x0_80_0_0_dbefd94b7de96910a6ebf03ce6f12120.jpg

ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости. Известный польский актер Францишек Печка скончался в возрасте 95 лет, сообщает Министерство культуры и национального наследия Польши.Советскому/российскому зрителю Печка наиболее известен по телевизионному сериалу "Четыре танкиста и собака", где он сыграл роль Густава Еленя (Густлика) — сначала заряжающего, а потом наводчика танка "Рыжий"."Мы получили печальное известие: скончался Францишек Печка, выдающийся актер, лауреат премии министра культуры и национального наследия за творческие достижения", — говорится в сообщении.Среди прочего Печка был кавалером ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши.Печка снялся более чем в 100 фильмах. Его дебют состоялся в первом фильме Анджея Вайды "Поколение" в 1954 году.

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, анджей вайда