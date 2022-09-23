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Умер актер Францишек Печка из фильма "Четыре танкиста и собака" - РИА Новости, 24.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220923/pechka-1819092732.html
Умер актер Францишек Печка из фильма "Четыре танкиста и собака"
Умер актер Францишек Печка из фильма "Четыре танкиста и собака" - РИА Новости, 24.09.2022
Умер актер Францишек Печка из фильма "Четыре танкиста и собака"
Известный польский актер Францишек Печка скончался в возрасте 95 лет, сообщает Министерство культуры и национального наследия Польши. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-23T23:51
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культура
польша
анджей вайда
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ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости. Известный польский актер Францишек Печка скончался в возрасте 95 лет, сообщает Министерство культуры и национального наследия Польши.Советскому/российскому зрителю Печка наиболее известен по телевизионному сериалу "Четыре танкиста и собака", где он сыграл роль Густава Еленя (Густлика) — сначала заряжающего, а потом наводчика танка "Рыжий"."Мы получили печальное известие: скончался Францишек Печка, выдающийся актер, лауреат премии министра культуры и национального наследия за творческие достижения", — говорится в сообщении.Среди прочего Печка был кавалером ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши.Печка снялся более чем в 100 фильмах. Его дебют состоялся в первом фильме Анджея Вайды "Поколение" в 1954 году.
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польша, анджей вайда
Культура, Польша, Анджей Вайда
23:51 23.09.2022 (обновлено: 09:28 24.09.2022)
 
Умер актер Францишек Печка из фильма "Четыре танкиста и собака"

Польский актер Францишек Печка, известный по роли Густлика, умер в 95 лет

CC BY-SA 2.0 / Sławek / Pieczka FranciszekАктер Францишек Печка
Актер Францишек Печка - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Sławek / Pieczka Franciszek
Актер Францишек Печка
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ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости. Известный польский актер Францишек Печка скончался в возрасте 95 лет, сообщает Министерство культуры и национального наследия Польши.
Советскому/российскому зрителю Печка наиболее известен по телевизионному сериалу "Четыре танкиста и собака", где он сыграл роль Густава Еленя (Густлика) — сначала заряжающего, а потом наводчика танка "Рыжий".
"Мы получили печальное известие: скончался Францишек Печка, выдающийся актер, лауреат премии министра культуры и национального наследия за творческие достижения", — говорится в сообщении.
Среди прочего Печка был кавалером ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши.
Печка снялся более чем в 100 фильмах. Его дебют состоялся в первом фильме Анджея Вайды "Поколение" в 1954 году.
 
КультураПольшаАнджей Вайда
 
 
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