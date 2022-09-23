https://ria.ru/20220923/patrulirovanie-1818829910.html
Минобороны показало кадры совместного патрулирования ВМФ России и ВМС Китая
Минобороны показало кадры совместного патрулирования ВМФ России и ВМС Китая - РИА Новости, 23.09.2022
Минобороны показало кадры совместного патрулирования ВМФ России и ВМС Китая
Минобороны России предоставило кадры совместного патрулирования акватории Тихого океана ВМФ РФ и ВМС Китая, отрядами кораблей пройдено уже свыше трех тысяч... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T05:06
2022-09-23T05:06
2022-09-23T05:08
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны России предоставило кадры совместного патрулирования акватории Тихого океана ВМФ РФ и ВМС Китая, отрядами кораблей пройдено уже свыше трех тысяч морских миль, сообщили в министерстве.По данным министерства, моряки России и Китая отрабатывают маневрирование в составе различных строев и организацию связи между кораблями группировки. Проведено несколько совместных и частных тренировок, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полеты противолодочных и поисково-спасательных вертолетов корабельного базирования. Корабли российского отряда на переходе морем осуществили несколько дозаправок водой и топливом от среднего морского танкера "Печенга"."Задачами патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", - подчеркнули в Минобороны РФ.ВМФ России в ходе патрулирования представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также среднего морского танкера "Печенга". От ВМС НОАК в патрулировании задействованы эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху".
https://ria.ru/20220919/oborona-1817777720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, вмф рф, вмс китая, народно-освободительная армия китая, в мире
Россия, Китай, ВМФ РФ, ВМС Китая, Народно-освободительная армия Китая, В мире
05:06 23.09.2022 (обновлено: 05:08 23.09.2022)
Минобороны показало кадры совместного патрулирования ВМФ России и ВМС Китая
Минобороны показало кадры совместного патрулирования Тихого океана ВМФ России и ВМС Китая
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны России предоставило кадры совместного патрулирования акватории Тихого океана ВМФ РФ и ВМС Китая, отрядами кораблей пройдено уже свыше трех тысяч морских миль, сообщили в министерстве.
"Боевые корабли Военно-Морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая продолжают совместное патрулирование в акватории Тихого океана. Несмотря на сложные погодные условия, за 12 дней отрядами двух стран пройдено свыше 3 тысяч морских миль", - сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, моряки России и Китая отрабатывают маневрирование в составе различных строев и организацию связи между кораблями группировки. Проведено несколько совместных и частных тренировок, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полеты противолодочных и поисково-спасательных вертолетов корабельного базирования. Корабли российского отряда на переходе морем осуществили несколько дозаправок водой и топливом от среднего морского танкера "Печенга".
"Задачами патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", - подчеркнули в Минобороны РФ.
ВМФ России в ходе патрулирования представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также среднего морского танкера "Печенга". От ВМС НОАК
в патрулировании задействованы эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху".