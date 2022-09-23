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Минобороны показало кадры совместного патрулирования ВМФ России и ВМС Китая - РИА Новости, 23.09.2022
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Минобороны показало кадры совместного патрулирования ВМФ России и ВМС Китая
Минобороны показало кадры совместного патрулирования ВМФ России и ВМС Китая - РИА Новости, 23.09.2022
Минобороны показало кадры совместного патрулирования ВМФ России и ВМС Китая
Минобороны России предоставило кадры совместного патрулирования акватории Тихого океана ВМФ РФ и ВМС Китая, отрядами кораблей пройдено уже свыше трех тысяч... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T05:06
2022-09-23T05:08
россия
китай
вмф рф
вмс китая
народно-освободительная армия китая
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны России предоставило кадры совместного патрулирования акватории Тихого океана ВМФ РФ и ВМС Китая, отрядами кораблей пройдено уже свыше трех тысяч морских миль, сообщили в министерстве.По данным министерства, моряки России и Китая отрабатывают маневрирование в составе различных строев и организацию связи между кораблями группировки. Проведено несколько совместных и частных тренировок, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полеты противолодочных и поисково-спасательных вертолетов корабельного базирования. Корабли российского отряда на переходе морем осуществили несколько дозаправок водой и топливом от среднего морского танкера "Печенга"."Задачами патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", - подчеркнули в Минобороны РФ.ВМФ России в ходе патрулирования представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также среднего морского танкера "Печенга". От ВМС НОАК в патрулировании задействованы эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху".
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россия, китай, вмф рф, вмс китая, народно-освободительная армия китая, в мире
Россия, Китай, ВМФ РФ, ВМС Китая, Народно-освободительная армия Китая, В мире
05:06 23.09.2022 (обновлено: 05:08 23.09.2022)
 
Минобороны показало кадры совместного патрулирования ВМФ России и ВМС Китая

Минобороны показало кадры совместного патрулирования Тихого океана ВМФ России и ВМС Китая

© Минобороны РФБоевые корабли России и Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане
Боевые корабли России и Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане
© Минобороны РФ
Боевые корабли России и Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны России предоставило кадры совместного патрулирования акватории Тихого океана ВМФ РФ и ВМС Китая, отрядами кораблей пройдено уже свыше трех тысяч морских миль, сообщили в министерстве.
"Боевые корабли Военно-Морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая продолжают совместное патрулирование в акватории Тихого океана. Несмотря на сложные погодные условия, за 12 дней отрядами двух стран пройдено свыше 3 тысяч морских миль", - сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, моряки России и Китая отрабатывают маневрирование в составе различных строев и организацию связи между кораблями группировки. Проведено несколько совместных и частных тренировок, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полеты противолодочных и поисково-спасательных вертолетов корабельного базирования. Корабли российского отряда на переходе морем осуществили несколько дозаправок водой и топливом от среднего морского танкера "Печенга".
"Задачами патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", - подчеркнули в Минобороны РФ.
ВМФ России в ходе патрулирования представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также среднего морского танкера "Печенга". От ВМС НОАК в патрулировании задействованы эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху".
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