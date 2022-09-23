https://ria.ru/20220923/pakistan-1819089475.html

Премьер Пакистана заявил о катастрофических последствиях наводнения

Премьер Пакистана заявил о катастрофических последствиях наводнения - РИА Новости, 23.09.2022

Премьер Пакистана заявил о катастрофических последствиях наводнения

Не менее 11 миллионов человек окажутся в Пакистане за чертой бедности из-за разрушительных наводнений, заявил премьер-министр страны Шахбаз Шариф в ходе... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T23:11

2022-09-23T23:11

2022-09-23T23:19

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен – РИА Новости. Не менее 11 миллионов человек окажутся в Пакистане за чертой бедности из-за разрушительных наводнений, заявил премьер-министр страны Шахбаз Шариф в ходе выступления на 77-й Генассамблее ООН.В результате муссонных дождей и наводнений в Пакистане погибли более 1,5 тысячи человек, более 12 тысяч ранены. Всего от наводнения пострадали более 33 миллионов человек. Большая часть страны остается затопленной, особенно в провинциях Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва и Синд. Не менее 2 миллионов домов повреждены, погибли более 1 миллиона голов скота. Власти Пакистана объявили чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь."Воздействие на здоровье и благосостояние моей страны на данный момент невозможно подсчитать… Для многих жизней, которые мы спасли, будущее омрачено новой хрупкостью. Потерянные дома, уничтоженные источники средств к существованию и сокращение посевных площадей, постоянная нехватка продовольствия и неопределенное будущее. Около 11 миллионов человек окажутся за чертой бедности, в то время как другие переместятся в тесные городские приюты, оставив мало места для восстановления", - сказал он.Он отметил, что Пакистан уже выделил более 300 миллионов долларов на выплаты людям из наиболее пострадавших районов."Семьдесят миллиардов рупий или почти 300 миллионов долларов из собственного кармана. Мы тратим средства на эту программу, но на данный момент разрыв между нашими неотложными потребностями и доступными ресурсами увеличивается с каждым днем и усугубляется беспрецедентным масштабом этого бедствия. Наши силы и ресурсы полностью исчерпаны. Вопрос, который нужно здесь поднять, довольно прост. Почему мой народ расплачивается за такое сильное глобальное потепление не по своей вине? У нас нет никакого вклада в это. Природа обрушила свою ярость на Пакистан, не взглянув на наш углеродный след, который почти ничтожен. Наши действия этому не способствовали. Двойная цена глобального бездействия и климатической несправедливости оказывает разрушительное воздействие как на нашу казну, так и на наш народ", - отметил Шариф.

https://ria.ru/20220923/pakistan-1818833743.html

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