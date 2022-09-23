https://ria.ru/20220923/pakistan-1818833743.html

В Пакистане рассказали о перспективах поставок СПГ из России

В Пакистане рассказали о перспективах поставок СПГ из России - РИА Новости, 23.09.2022

В Пакистане рассказали о перспективах поставок СПГ из России

Правительство Пакистана сделает все, что в его силах, чтобы помочь своему народу, заявила РИА Новости министр информации Марриум Аурангзеб, говоря о возможности РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T07:06

2022-09-23T07:06

2022-09-23T16:43

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пакистан

россия

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ООН, 23 сен — РИА Новости. Правительство Пакистана сделает все, что в его силах, чтобы помочь своему народу, заявила РИА Новости министр информации Марриум Аурангзеб, говоря о возможности поставок в страну сжиженного природного газа.По ее словам, на фоне ущерба, нанесенного недавним наводнением, власти Пакистана заинтересованы в импорте из разных стран СПГ и продукции агропрома. "Так что с точки зрения оказания помощи мы сделаем все, что в наших силах как правительства, будь то СПГ, будь то что-то другое, будь то сельскохозяйственная продукция", — так Аурангзеб ответила на вопрос, нуждается ли Пакистан в поставках российского СПГ.На прошлой неделе президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели встречу на полях саммита ШОС в Самарканде. Тогда российский лидер говорил о создании инфраструктуры для экспорта СПГ в Пакистан и о возможности строительства газопровода. Позже вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия проработает этот вопрос."У нас есть рабочая группа, и нам все еще предстоит сформулировать механизм и детали поставок в ходе работы этой группы", — уточнила, со своей стороны, Аурангзеб.Как сообщало агентство Блумберг, крупнейшая государственная нефтегазовая компания Пакистана Pakistan State Oil планирует построить недалеко от города Карачи терминал СПГ стоимостью 500 миллионов долларов. Он будет уже третьим в стране, строительство займет четыре года.В последнее десятилетие Пакистан стал одним из самых быстрорастущих рынков СПГ, который в основном используется для выработки электроэнергии. Но из-за резкого роста цен на топливо, на который Исламабаду пришлось пойти ради получения финансирования от Международного валютного фонда, страна столкнулась с дефицитом топлива и, как следствие, — с частыми отключениями электричества.

https://ria.ru/20220915/gaz-1816985543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, пакистан, россия