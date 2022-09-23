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В Пакистане рассказали о перспективах поставок СПГ из России - РИА Новости, 23.09.2022
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В Пакистане рассказали о перспективах поставок СПГ из России
В Пакистане рассказали о перспективах поставок СПГ из России - РИА Новости, 23.09.2022
В Пакистане рассказали о перспективах поставок СПГ из России
Правительство Пакистана сделает все, что в его силах, чтобы помочь своему народу, заявила РИА Новости министр информации Марриум Аурангзеб, говоря о возможности РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T07:06
2022-09-23T16:43
экономика
пакистан
россия
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ООН, 23 сен — РИА Новости. Правительство Пакистана сделает все, что в его силах, чтобы помочь своему народу, заявила РИА Новости министр информации Марриум Аурангзеб, говоря о возможности поставок в страну сжиженного природного газа.По ее словам, на фоне ущерба, нанесенного недавним наводнением, власти Пакистана заинтересованы в импорте из разных стран СПГ и продукции агропрома. "Так что с точки зрения оказания помощи мы сделаем все, что в наших силах как правительства, будь то СПГ, будь то что-то другое, будь то сельскохозяйственная продукция", — так Аурангзеб ответила на вопрос, нуждается ли Пакистан в поставках российского СПГ.На прошлой неделе президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели встречу на полях саммита ШОС в Самарканде. Тогда российский лидер говорил о создании инфраструктуры для экспорта СПГ в Пакистан и о возможности строительства газопровода. Позже вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия проработает этот вопрос."У нас есть рабочая группа, и нам все еще предстоит сформулировать механизм и детали поставок в ходе работы этой группы", — уточнила, со своей стороны, Аурангзеб.Как сообщало агентство Блумберг, крупнейшая государственная нефтегазовая компания Пакистана Pakistan State Oil планирует построить недалеко от города Карачи терминал СПГ стоимостью 500 миллионов долларов. Он будет уже третьим в стране, строительство займет четыре года.В последнее десятилетие Пакистан стал одним из самых быстрорастущих рынков СПГ, который в основном используется для выработки электроэнергии. Но из-за резкого роста цен на топливо, на который Исламабаду пришлось пойти ради получения финансирования от Международного валютного фонда, страна столкнулась с дефицитом топлива и, как следствие, — с частыми отключениями электричества.
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экономика, пакистан, россия
Экономика, Пакистан, Россия
07:06 23.09.2022 (обновлено: 16:43 23.09.2022)
 
В Пакистане рассказали о перспективах поставок СПГ из России

Министр информации Пакистана Аурангзеб заявила о заинтересованности в российском СПГ

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ
Танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
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ООН, 23 сен — РИА Новости. Правительство Пакистана сделает все, что в его силах, чтобы помочь своему народу, заявила РИА Новости министр информации Марриум Аурангзеб, говоря о возможности поставок в страну сжиженного природного газа.
По ее словам, на фоне ущерба, нанесенного недавним наводнением, власти Пакистана заинтересованы в импорте из разных стран СПГ и продукции агропрома.
"Так что с точки зрения оказания помощи мы сделаем все, что в наших силах как правительства, будь то СПГ, будь то что-то другое, будь то сельскохозяйственная продукция", — так Аурангзеб ответила на вопрос, нуждается ли Пакистан в поставках российского СПГ.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели встречу на полях саммита ШОС в Самарканде. Тогда российский лидер говорил о создании инфраструктуры для экспорта СПГ в Пакистан и о возможности строительства газопровода. Позже вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия проработает этот вопрос.
"У нас есть рабочая группа, и нам все еще предстоит сформулировать механизм и детали поставок в ходе работы этой группы", — уточнила, со своей стороны, Аурангзеб.
Как сообщало агентство Блумберг, крупнейшая государственная нефтегазовая компания Пакистана Pakistan State Oil планирует построить недалеко от города Карачи терминал СПГ стоимостью 500 миллионов долларов. Он будет уже третьим в стране, строительство займет четыре года.
В последнее десятилетие Пакистан стал одним из самых быстрорастущих рынков СПГ, который в основном используется для выработки электроэнергии. Но из-за резкого роста цен на топливо, на который Исламабаду пришлось пойти ради получения финансирования от Международного валютного фонда, страна столкнулась с дефицитом топлива и, как следствие, — с частыми отключениями электричества.
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