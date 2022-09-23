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В Бурятии вызванных по повесткам многодетных отцов отпускали домой - РИА Новости, 23.09.2022
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В Бурятии вызванных по повесткам многодетных отцов отпускали домой
В Бурятии вызванных по повесткам многодетных отцов отпускали домой - РИА Новости, 23.09.2022
В Бурятии вызванных по повесткам многодетных отцов отпускали домой
В Бурятии 70 призванных в рамках частичной мобилизации многодетных отцов были отпущены домой после уточнения данных, сообщил в Telegram-канале глава республики... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T07:15
2022-09-23T07:15
алексей цыденов
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. В Бурятии 70 призванных в рамках частичной мобилизации многодетных отцов были отпущены домой после уточнения данных, сообщил в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."Многодетные - четыре и более несовершеннолетних детей, так же не подлежат мобилизации. Вчера и сегодня выдавались повестки, в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных, их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части", - написал Цыденов.Он также напомнил, что не служившие в армии граждане не подлежат частичной мобилизации. По словам Цыденова, если кому-то пришла повестка, но он является многодетным отцом или не проходил службу в армии, нужно просто проинформировать сотрудников военкомата.
https://ria.ru/20220923/povestka-1818831835.html
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алексей цыденов, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Алексей Цыденов, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
07:15 23.09.2022
 
В Бурятии вызванных по повесткам многодетных отцов отпускали домой

В Бурятии вызванных по повесткам многодетных отцов после уточнения данных отпускали домой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. В Бурятии 70 призванных в рамках частичной мобилизации многодетных отцов были отпущены домой после уточнения данных, сообщил в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
"Многодетные - четыре и более несовершеннолетних детей, так же не подлежат мобилизации. Вчера и сегодня выдавались повестки, в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных, их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части", - написал Цыденов.
Он также напомнил, что не служившие в армии граждане не подлежат частичной мобилизации. По словам Цыденова, если кому-то пришла повестка, но он является многодетным отцом или не проходил службу в армии, нужно просто проинформировать сотрудников военкомата.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
06:10
Власти Забайкалья объяснили, что делать при ошибочном получении повестки
 
Алексей ЦыденовРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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