https://ria.ru/20220923/ottsy-1818834118.html

В Бурятии вызванных по повесткам многодетных отцов отпускали домой

В Бурятии вызванных по повесткам многодетных отцов отпускали домой - РИА Новости, 23.09.2022

В Бурятии вызванных по повесткам многодетных отцов отпускали домой

В Бурятии 70 призванных в рамках частичной мобилизации многодетных отцов были отпущены домой после уточнения данных, сообщил в Telegram-канале глава республики... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T07:15

2022-09-23T07:15

2022-09-23T07:15

алексей цыденов

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. В Бурятии 70 призванных в рамках частичной мобилизации многодетных отцов были отпущены домой после уточнения данных, сообщил в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."Многодетные - четыре и более несовершеннолетних детей, так же не подлежат мобилизации. Вчера и сегодня выдавались повестки, в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных, их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части", - написал Цыденов.Он также напомнил, что не служившие в армии граждане не подлежат частичной мобилизации. По словам Цыденова, если кому-то пришла повестка, но он является многодетным отцом или не проходил службу в армии, нужно просто проинформировать сотрудников военкомата.

https://ria.ru/20220923/povestka-1818831835.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

алексей цыденов, россия, частичная мобилизация в россии, общество