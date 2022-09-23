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Минцифры рассказало о случаях отказа в отсрочке от частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
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Минцифры рассказало о случаях отказа в отсрочке от частичной мобилизации
Минцифры рассказало о случаях отказа в отсрочке от частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Минцифры рассказало о случаях отказа в отсрочке от частичной мобилизации
IT-специалисты, работники сферы связи и медиа, имеющие право на отсрочку от частичной мобилизации, но получившие отказ, должны получить в своей организации... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:02
2022-09-23T17:02
россия
частичная мобилизация в россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. IT-специалисты, работники сферы связи и медиа, имеющие право на отсрочку от частичной мобилизации, но получившие отказ, должны получить в своей организации пакет документов с подписью генерального директора и направить его в Минцифры РФ, сообщило министерство.Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов."Специалистам IT, связи и медиа, имеющим право на отсрочку, но получившим отказ. Если специалист соответствует критериям отсрочки от мобилизации, но получил отказ, он должен: получить в своей организации пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора... направить пакет документов в Минцифры на адрес help@digital.gov.ru", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Уточняется, что Минцифры обработает полученные документы и направит их в Минобороны.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия, частичная мобилизация в россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Частичная мобилизация в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
17:02 23.09.2022
 
Минцифры рассказало о случаях отказа в отсрочке от частичной мобилизации

Минцифры рассказало, что делать в случае отказа в отсрочке от частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. IT-специалисты, работники сферы связи и медиа, имеющие право на отсрочку от частичной мобилизации, но получившие отказ, должны получить в своей организации пакет документов с подписью генерального директора и направить его в Минцифры РФ, сообщило министерство.
Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
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"Специалистам IT, связи и медиа, имеющим право на отсрочку, но получившим отказ. Если специалист соответствует критериям отсрочки от мобилизации, но получил отказ, он должен: получить в своей организации пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора... направить пакет документов в Минцифры на адрес help@digital.gov.ru", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Уточняется, что Минцифры обработает полученные документы и направит их в Минобороны.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РоссияЧастичная мобилизация в РоссииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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