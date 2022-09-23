https://ria.ru/20220923/otravlenie-1818907450.html

В Ростовской области девять детей отравились после обеда в школе

В Ростовской области девять детей отравились после обеда в школе - РИА Новости, 23.09.2022

В Ростовской области девять детей отравились после обеда в школе

Девять школьников получили отравление в школе города Батайска Ростовской области - шестеро в больнице, остальные лечатся амбулаторно, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:49

2022-09-23T12:49

2022-09-23T13:27

происшествия

здоровье - общество

батайск

ростовская область

россия

школа

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Девять школьников получили отравление в школе города Батайска Ростовской области - шестеро в больнице, остальные лечатся амбулаторно, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону в пятницу.По версии следствия, в среду школьники поели в образовательном учреждении, после чего у девятерых из них появились симптомы отравления - тошнота, диарея и рвота."В настоящее время шесть несовершеннолетних госпитализированы в медицинское учреждение, трое детей проходят лечение амбулаторно. Состояние школьников оценивается как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для несовершеннолетних. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20220908/shkola-1815344725.html

батайск

ростовская область

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происшествия, здоровье - общество, батайск, ростовская область, россия, школа