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В Ростовской области девять детей отравились после обеда в школе - РИА Новости, 23.09.2022
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В Ростовской области девять детей отравились после обеда в школе
В Ростовской области девять детей отравились после обеда в школе - РИА Новости, 23.09.2022
В Ростовской области девять детей отравились после обеда в школе
Девять школьников получили отравление в школе города Батайска Ростовской области - шестеро в больнице, остальные лечатся амбулаторно, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:49
2022-09-23T13:27
происшествия
здоровье - общество
батайск
ростовская область
россия
школа
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Девять школьников получили отравление в школе города Батайска Ростовской области - шестеро в больнице, остальные лечатся амбулаторно, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону в пятницу.По версии следствия, в среду школьники поели в образовательном учреждении, после чего у девятерых из них появились симптомы отравления - тошнота, диарея и рвота."В настоящее время шесть несовершеннолетних госпитализированы в медицинское учреждение, трое детей проходят лечение амбулаторно. Состояние школьников оценивается как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для несовершеннолетних. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
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происшествия, здоровье - общество, батайск, ростовская область, россия, школа
Происшествия, Здоровье - Общество, Батайск, Ростовская область, Россия, Школа
12:49 23.09.2022 (обновлено: 13:27 23.09.2022)
 
В Ростовской области девять детей отравились после обеда в школе

СК сообщил об отравлении девяти учеников в школе города Батайска Ростовской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Девять школьников получили отравление в школе города Батайска Ростовской области - шестеро в больнице, остальные лечатся амбулаторно, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону в пятницу.
По версии следствия, в среду школьники поели в образовательном учреждении, после чего у девятерых из них появились симптомы отравления - тошнота, диарея и рвота.
"В настоящее время шесть несовершеннолетних госпитализированы в медицинское учреждение, трое детей проходят лечение амбулаторно. Состояние школьников оценивается как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для несовершеннолетних. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБатайскРостовская областьРоссияШкола
 
 
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