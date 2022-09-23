https://ria.ru/20220923/otravlenie-1818907450.html
В Ростовской области девять детей отравились после обеда в школе
В Ростовской области девять детей отравились после обеда в школе - РИА Новости, 23.09.2022
В Ростовской области девять детей отравились после обеда в школе
Девять школьников получили отравление в школе города Батайска Ростовской области - шестеро в больнице, остальные лечатся амбулаторно, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:49
2022-09-23T12:49
2022-09-23T13:27
происшествия
здоровье - общество
батайск
ростовская область
россия
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Девять школьников получили отравление в школе города Батайска Ростовской области - шестеро в больнице, остальные лечатся амбулаторно, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону в пятницу.По версии следствия, в среду школьники поели в образовательном учреждении, после чего у девятерых из них появились симптомы отравления - тошнота, диарея и рвота."В настоящее время шесть несовершеннолетних госпитализированы в медицинское учреждение, трое детей проходят лечение амбулаторно. Состояние школьников оценивается как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для несовершеннолетних. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20220908/shkola-1815344725.html
батайск
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e419358758b557425858121ebd711d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, батайск, ростовская область, россия, школа
Происшествия, Здоровье - Общество, Батайск, Ростовская область, Россия, Школа
12:49 23.09.2022 (обновлено: 13:27 23.09.2022)
В Ростовской области девять детей отравились после обеда в школе
СК сообщил об отравлении девяти учеников в школе города Батайска Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Девять школьников получили отравление в школе города Батайска Ростовской области - шестеро в больнице, остальные лечатся амбулаторно, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону в пятницу.
По версии следствия, в среду школьники поели в образовательном учреждении, после чего у девятерых из них появились симптомы отравления - тошнота, диарея и рвота.
"В настоящее время шесть несовершеннолетних госпитализированы в медицинское учреждение, трое детей проходят лечение амбулаторно. Состояние школьников оценивается как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для несовершеннолетних. Назначены судебно-медицинские экспертизы.