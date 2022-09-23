Рейтинг@Mail.ru
В Санкт-Петербурге выписали второго переболевшего оспой обезьян - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/ospa-1818930300.html
В Санкт-Петербурге выписали второго переболевшего оспой обезьян
В Санкт-Петербурге выписали второго переболевшего оспой обезьян - РИА Новости, 23.09.2022
В Санкт-Петербурге выписали второго переболевшего оспой обезьян
Второй заболевший оспой обезьян в РФ выписан из больницы, распространения болезни удалось избежать, но ситуация остается на контроле, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:02
2022-09-23T14:02
общество
россия
санкт-петербург
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790559912_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_1a1b76d9e19e109045937fe265694a59.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Второй заболевший оспой обезьян в РФ выписан из больницы, распространения болезни удалось избежать, но ситуация остается на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу."Пациент выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет", - сообщили в пресс-службе.Согласно сообщению, принятые противоэпидемические меры позволили "избежать распространения заболевания", однако "эпидситуация по оспе обезьян остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора".
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790559912_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_cadc1d3cd9eac5e7022f63e3f81ae939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, санкт-петербург, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Оспа обезьян
14:02 23.09.2022
 
В Санкт-Петербурге выписали второго переболевшего оспой обезьян

В Санкт-Петербурге выписали из больницы второго в России переболевшего оспой обезьян

© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в медиабанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Перейти в медиабанк
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Второй заболевший оспой обезьян в РФ выписан из больницы, распространения болезни удалось избежать, но ситуация остается на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
"Пациент выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет", - сообщили в пресс-службе.
Согласно сообщению, принятые противоэпидемические меры позволили "избежать распространения заболевания", однако "эпидситуация по оспе обезьян остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора".
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболевания
Инфографика
Посмотреть
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Оспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала