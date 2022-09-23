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В Санкт-Петербурге выписали второго переболевшего оспой обезьян
В Санкт-Петербурге выписали второго переболевшего оспой обезьян - РИА Новости, 23.09.2022
В Санкт-Петербурге выписали второго переболевшего оспой обезьян
Второй заболевший оспой обезьян в РФ выписан из больницы, распространения болезни удалось избежать, но ситуация остается на контроле, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:02
2022-09-23T14:02
2022-09-23T14:02
общество
россия
санкт-петербург
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Второй заболевший оспой обезьян в РФ выписан из больницы, распространения болезни удалось избежать, но ситуация остается на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу."Пациент выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет", - сообщили в пресс-службе.Согласно сообщению, принятые противоэпидемические меры позволили "избежать распространения заболевания", однако "эпидситуация по оспе обезьян остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, санкт-петербург, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Оспа обезьян
В Санкт-Петербурге выписали второго переболевшего оспой обезьян
В Санкт-Петербурге выписали из больницы второго в России переболевшего оспой обезьян