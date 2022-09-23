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В Санкт-Петербурге выписали второго переболевшего оспой обезьян

В Санкт-Петербурге выписали второго переболевшего оспой обезьян - РИА Новости, 23.09.2022

В Санкт-Петербурге выписали второго переболевшего оспой обезьян

Второй заболевший оспой обезьян в РФ выписан из больницы, распространения болезни удалось избежать, но ситуация остается на контроле, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:02

2022-09-23T14:02

2022-09-23T14:02

общество

россия

санкт-петербург

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оспа обезьян

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Второй заболевший оспой обезьян в РФ выписан из больницы, распространения болезни удалось избежать, но ситуация остается на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу."Пациент выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет", - сообщили в пресс-службе.Согласно сообщению, принятые противоэпидемические меры позволили "избежать распространения заболевания", однако "эпидситуация по оспе обезьян остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора".

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, санкт-петербург, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян