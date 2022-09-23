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Франция поддержала предложение Байдена реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 23.09.2022
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Франция поддержала предложение Байдена реформировать Совбез ООН
Франция поддержала предложение Байдена реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 23.09.2022
Франция поддержала предложение Байдена реформировать Совбез ООН
Франция поддерживает предложение американского лидера Джо Байдена о реформе Совета Безопасности ООН, заявила в пятницу глава МИД республики Катрин Колонна... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:22
2022-09-23T17:36
в мире
франция
совет безопасности оон
оон
катрин колонна
джо байден
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ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Франция поддерживает предложение американского лидера Джо Байдена о реформе Совета Безопасности ООН, заявила в пятницу глава МИД республики Катрин Колонна. Ранее Байден заявил, что считает необходимым увеличить количество членов Совета безопасности ООН."У Франции есть позиция по этому вопросу, и она появилась не вчера и не сегодня. Это давняя позиция. Мы поддерживаем это, мы выступаем за то, чтобы благодаря увеличению количества членов Совет безопасности стал более репрезентативным - это касается как постоянных, так и непостоянных членов ООН. Это необходимо", - заявила Колонна на пресс-конференции на полях ГА ООН, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Париж предложение президента США Джо Байдена о реформе СБ ООН.
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в мире, франция, совет безопасности оон, оон, катрин колонна, джо байден
В мире, Франция, Совет Безопасности ООН, ООН, Катрин Колонна, Джо Байден
17:22 23.09.2022 (обновлено: 17:36 23.09.2022)
 
Франция поддержала предложение Байдена реформировать Совбез ООН

Глава МИД Франции Колонна поддержала предложение Байдена реформировать Совбез ООН

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Франция поддерживает предложение американского лидера Джо Байдена о реформе Совета Безопасности ООН, заявила в пятницу глава МИД республики Катрин Колонна. Ранее Байден заявил, что считает необходимым увеличить количество членов Совета безопасности ООН.
"У Франции есть позиция по этому вопросу, и она появилась не вчера и не сегодня. Это давняя позиция. Мы поддерживаем это, мы выступаем за то, чтобы благодаря увеличению количества членов Совет безопасности стал более репрезентативным - это касается как постоянных, так и непостоянных членов ООН. Это необходимо", - заявила Колонна на пресс-конференции на полях ГА ООН, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Париж предложение президента США Джо Байдена о реформе СБ ООН.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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В миреФранцияСовет Безопасности ООНООНКатрин КолоннаДжо Байден
 
 
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