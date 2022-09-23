https://ria.ru/20220923/oon-1819012277.html

Франция поддержала предложение Байдена реформировать Совбез ООН

Франция поддержала предложение Байдена реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 23.09.2022

Франция поддержала предложение Байдена реформировать Совбез ООН

Франция поддерживает предложение американского лидера Джо Байдена о реформе Совета Безопасности ООН, заявила в пятницу глава МИД республики Катрин Колонна... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:22

2022-09-23T17:22

2022-09-23T17:36

в мире

франция

совет безопасности оон

оон

катрин колонна

джо байден

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ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Франция поддерживает предложение американского лидера Джо Байдена о реформе Совета Безопасности ООН, заявила в пятницу глава МИД республики Катрин Колонна. Ранее Байден заявил, что считает необходимым увеличить количество членов Совета безопасности ООН."У Франции есть позиция по этому вопросу, и она появилась не вчера и не сегодня. Это давняя позиция. Мы поддерживаем это, мы выступаем за то, чтобы благодаря увеличению количества членов Совет безопасности стал более репрезентативным - это касается как постоянных, так и непостоянных членов ООН. Это необходимо", - заявила Колонна на пресс-конференции на полях ГА ООН, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Париж предложение президента США Джо Байдена о реформе СБ ООН.

https://ria.ru/20220919/politika-1817267082.html

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, совет безопасности оон, оон, катрин колонна, джо байден