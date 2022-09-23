https://ria.ru/20220923/oon-1819003198.html

США используют Генассамблею ООН для опасной борьбы с Россией, пишет GT

США используют Генассамблею ООН для опасной борьбы с Россией, пишет GT - РИА Новости, 23.09.2022

США используют Генассамблею ООН для опасной борьбы с Россией, пишет GT

США используют заседание Генассамблеи ООН для резких антироссийских выступлений, в полной мере демонстрируя свою враждебность по отношению к Москве, пишет... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:07

2022-09-23T17:07

2022-09-23T17:25

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генеральная ассамблея оон

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китай

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. США используют заседание Генассамблеи ООН для резких антироссийских выступлений, в полной мере демонстрируя свою враждебность по отношению к Москве, пишет китайская газета Global Times. "С точки зрения баланса сил, Россия, как крупный член ООН, играет незаменимую роль в энергетической безопасности и безопасности цепочек поставок. При этом Запад во главе с США подавляет Москву и наносит ущерб общей эффективности системы ООН", — говорится в публикации.В статье отмечается, что хотя Запад во главе с США активно пытается сделать текущие заседания Генассамблеи антироссийскими, та, будучи крупной державой и обладая ядерным оружием, играет очень важную роль на международной арене."Если Россию попытаются исключить и изолировать сейчас, то даже продолжай ООН существовать в прежнем формате, легитимность и эффективность работы этой международной организации будет под вопросом", — резюмировалось в материале.Генассамблея проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818787105.html

https://ria.ru/20220922/genassambleya-1818813379.html

россия

сша

китай

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, оон, генеральная ассамблея оон, россия, сша, китай