17:07 23.09.2022 (обновлено: 17:25 23.09.2022)
США используют Генассамблею ООН для опасной борьбы с Россией, пишет GT
Global Times: США используют Генассамблею ООН для опасной борьбы с Россией
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. США используют заседание Генассамблеи ООН для резких антироссийских выступлений, в полной мере демонстрируя свою враждебность по отношению к Москве, пишет китайская газета Global Times.
"С точки зрения баланса сил, Россия, как крупный член ООН, играет незаменимую роль в энергетической безопасности и безопасности цепочек поставок. При этом Запад во главе с США подавляет Москву и наносит ущерб общей эффективности системы ООН", — говорится в публикации.
"С точки зрения баланса сил, Россия, как крупный член ООН, играет незаменимую роль в энергетической безопасности и безопасности цепочек поставок. При этом Запад во главе с США подавляет Москву и наносит ущерб общей эффективности системы ООН", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что хотя Запад во главе с США активно пытается сделать текущие заседания Генассамблеи антироссийскими, та, будучи крупной державой и обладая ядерным оружием, играет очень важную роль на международной арене.
"Если Россию попытаются исключить и изолировать сейчас, то даже продолжай ООН существовать в прежнем формате, легитимность и эффективность работы этой международной организации будет под вопросом", — резюмировалось в материале.
Генассамблея проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".
"Если Россию попытаются исключить и изолировать сейчас, то даже продолжай ООН существовать в прежнем формате, легитимность и эффективность работы этой международной организации будет под вопросом", — резюмировалось в материале.
Генассамблея проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".