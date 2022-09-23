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США используют Генассамблею ООН для опасной борьбы с Россией, пишет GT - РИА Новости, 23.09.2022
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США используют Генассамблею ООН для опасной борьбы с Россией, пишет GT
США используют Генассамблею ООН для опасной борьбы с Россией, пишет GT - РИА Новости, 23.09.2022
США используют Генассамблею ООН для опасной борьбы с Россией, пишет GT
США используют заседание Генассамблеи ООН для резких антироссийских выступлений, в полной мере демонстрируя свою враждебность по отношению к Москве, пишет... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:07
2022-09-23T17:25
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. США используют заседание Генассамблеи ООН для резких антироссийских выступлений, в полной мере демонстрируя свою враждебность по отношению к Москве, пишет китайская газета Global Times. "С точки зрения баланса сил, Россия, как крупный член ООН, играет незаменимую роль в энергетической безопасности и безопасности цепочек поставок. При этом Запад во главе с США подавляет Москву и наносит ущерб общей эффективности системы ООН", — говорится в публикации.В статье отмечается, что хотя Запад во главе с США активно пытается сделать текущие заседания Генассамблеи антироссийскими, та, будучи крупной державой и обладая ядерным оружием, играет очень важную роль на международной арене."Если Россию попытаются исключить и изолировать сейчас, то даже продолжай ООН существовать в прежнем формате, легитимность и эффективность работы этой международной организации будет под вопросом", — резюмировалось в материале.Генассамблея проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818787105.html
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, россия, сша, китай
В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Россия, США, Китай
17:07 23.09.2022 (обновлено: 17:25 23.09.2022)
 
США используют Генассамблею ООН для опасной борьбы с Россией, пишет GT

Global Times: США используют Генассамблею ООН для опасной борьбы с Россией

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. США используют заседание Генассамблеи ООН для резких антироссийских выступлений, в полной мере демонстрируя свою враждебность по отношению к Москве, пишет китайская газета Global Times.

"С точки зрения баланса сил, Россия, как крупный член ООН, играет незаменимую роль в энергетической безопасности и безопасности цепочек поставок. При этом Запад во главе с США подавляет Москву и наносит ущерб общей эффективности системы ООН", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что хотя Запад во главе с США активно пытается сделать текущие заседания Генассамблеи антироссийскими, та, будучи крупной державой и обладая ядерным оружием, играет очень важную роль на международной арене.

"Если Россию попытаются исключить и изолировать сейчас, то даже продолжай ООН существовать в прежнем формате, легитимность и эффективность работы этой международной организации будет под вопросом", — резюмировалось в материале.

Генассамблея проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".
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