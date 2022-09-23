https://ria.ru/20220923/oklady-1819017295.html

Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих

Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих - РИА Новости, 23.09.2022

Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих

Оклады госслужащих будут повышены с 1 октября в 1,04 раза, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:36

2022-09-23T17:36

2022-09-23T18:01

россия

общество

владимир путин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Оклады госслужащих будут повышены с 1 октября в 1,04 раза, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза:... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ", - говорится в документе.Путин подписал указ о повышении окладов дипломатических работников в 1,04 раза, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза: а) размеры месячных окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов-представительств МИД РФ на территории РФ, в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами", - говорится в документе.Кроме того, индексация касается также госслужащих Минюста, ФССП и судов.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818769042.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)