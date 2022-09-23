https://ria.ru/20220923/oklady-1819017295.html
Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих
Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих - РИА Новости, 23.09.2022
Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих
Оклады госслужащих будут повышены с 1 октября в 1,04 раза, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:36
2022-09-23T17:36
2022-09-23T18:01
россия
общество
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Оклады госслужащих будут повышены с 1 октября в 1,04 раза, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза:... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ", - говорится в документе.Путин подписал указ о повышении окладов дипломатических работников в 1,04 раза, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза: а) размеры месячных окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов-представительств МИД РФ на территории РФ, в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами", - говорится в документе.Кроме того, индексация касается также госслужащих Минюста, ФССП и судов.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818769042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Россия, Общество, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
17:36 23.09.2022 (обновлено: 18:01 23.09.2022)
Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих
Оклады российских госслужащих вырастут в 1,04 раза с 1 октября
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Оклады госслужащих будут повышены с 1 октября в 1,04 раза, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
"Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза:... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ", - говорится в документе.
Путин подписал указ о повышении окладов дипломатических работников в 1,04 раза, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза: а) размеры месячных окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов-представительств МИД РФ на территории РФ, в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами", - говорится в документе.
Кроме того, индексация касается также госслужащих Минюста, ФССП
и судов.