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Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих - РИА Новости, 23.09.2022
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Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих
Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих - РИА Новости, 23.09.2022
Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих
Оклады госслужащих будут повышены с 1 октября в 1,04 раза, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:36
2022-09-23T18:01
россия
общество
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Оклады госслужащих будут повышены с 1 октября в 1,04 раза, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза:... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ", - говорится в документе.Путин подписал указ о повышении окладов дипломатических работников в 1,04 раза, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза: а) размеры месячных окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов-представительств МИД РФ на территории РФ, в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами", - говорится в документе.Кроме того, индексация касается также госслужащих Минюста, ФССП и судов.
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россия, общество, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Россия, Общество, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
17:36 23.09.2022 (обновлено: 18:01 23.09.2022)
 
Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих

Оклады российских госслужащих вырастут в 1,04 раза с 1 октября

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Оклады госслужащих будут повышены с 1 октября в 1,04 раза, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза:... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ", - говорится в документе.
Путин подписал указ о повышении окладов дипломатических работников в 1,04 раза, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза: а) размеры месячных окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов-представительств МИД РФ на территории РФ, в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами", - говорится в документе.
Кроме того, индексация касается также госслужащих Минюста, ФССП и судов.
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