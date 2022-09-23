https://ria.ru/20220923/obstrely-1818980036.html

В Новой Каховке прогремели не менее десяти взрывов, работает ПВО

В Новой Каховке прогремели не менее десяти взрывов, работает ПВО - РИА Новости, 23.09.2022

В Новой Каховке прогремели не менее десяти взрывов, работает ПВО

Сигнал воздушной тревоги звучит в Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО, прозвучало не менее 10 взрывов, сообщили власти района. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:21

2022-09-23T16:21

2022-09-23T16:47

в мире

новая каховка

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_4fe97ee6bddc116a8aaa881433b88dee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит в Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО, прозвучало не менее 10 взрывов, сообщили власти района."16.10. В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации района.Отмечается, что это уже седьмой за сутки ракетный обстрел города украинскими войсками.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России.

https://ria.ru/20220923/zaporozhe-1818963608.html

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, новая каховка, херсонская область