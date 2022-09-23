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В Новой Каховке прогремели не менее десяти взрывов, работает ПВО
В Новой Каховке прогремели не менее десяти взрывов, работает ПВО - РИА Новости, 23.09.2022
В Новой Каховке прогремели не менее десяти взрывов, работает ПВО
Сигнал воздушной тревоги звучит в Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО, прозвучало не менее 10 взрывов, сообщили власти района. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:21
2022-09-23T16:21
2022-09-23T16:47
в мире
новая каховка
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит в Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО, прозвучало не менее 10 взрывов, сообщили власти района."16.10. В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации района.Отмечается, что это уже седьмой за сутки ракетный обстрел города украинскими войсками.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, новая каховка, херсонская область
В мире, Новая Каховка, Херсонская область
16:21 23.09.2022 (обновлено: 16:47 23.09.2022)
В Новой Каховке прогремели не менее десяти взрывов, работает ПВО
Власти Новой Каховки сообщили о не менее десяти взрывах над городом, работает ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости.
Сигнал воздушной тревоги звучит в Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО, прозвучало не менее 10 взрывов, сообщили
власти района.
"16.10. В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации района.
Отмечается, что это уже седьмой за сутки ракетный обстрел города украинскими войсками.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России.