https://ria.ru/20220923/obstrel-1819052415.html

СК завел дела из-за обстрелов ВСУ территорий России

СК завел дела из-за обстрелов ВСУ территорий России - РИА Новости, 23.09.2022

СК завел дела из-за обстрелов ВСУ территорий России

Следователи завели ряд уголовных дел после обстрелов территории России со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:27

2022-09-23T19:27

2022-09-23T19:27

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

белгородская область

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Следователи завели ряд уголовных дел после обстрелов территории России со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела в связи с обстрелами Вооруженными силами Украины территорий Курской и Белгородской областей... Следствие в рамках расследования устанавливает все обстоятельства преступлений и лиц, причастных к их совершению", - говорится в сообщении.Установлено, что военнослужащие Украины и иных украинских воинских формирований 20 сентября из систем залпового огня обстреляли территории села Волфино Глушковского района Курской области. Мирная жительница получила ранение.Кроме того, 22 сентября 2022 года украинские военнослужащие не менее восьми раз выстрелили из минометов по гражданским объектам в деревне Елизаветовка Курской области. В результате повреждены строения на территории фермы и здание школы.По данным СК, в тот же день украинской стороной было обстреляно село Двулучное в Белгородской области, где поврежден жилой дом."Кроме того, с применением беспилотных летательных аппаратов была обстреляна электрическая подстанция Суджа в Суджанском районе Курской области, повреждено имущество электрической подстанции, причинен значительный ущерб", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220923/oruzhie-1818946814.html

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происшествия, россия, украина, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, белгородская область