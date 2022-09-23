https://ria.ru/20220923/obstrel-1818848642.html

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 23.09.2022

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:26

2022-09-23T09:26

2022-09-23T10:31

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

украина

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 6.15 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System — высокомобильная ракетно-артиллерийская система) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала спецоперации на Украине, РСЗО HIMARS применяются ВСУ против Вооруженных сил России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220921/pogibshiy-1818503122.html

стаханов

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, стаханов, украина, лнр, ситуация в днр и лнр