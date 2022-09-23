Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/obstrel-1818848642.html
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:26
2022-09-23T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
украина
лнр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_0:89:2887:1713_1920x0_80_0_0_4976d34767606cc7239b1c2c216ea009.jpg
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 6.15 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System — высокомобильная ракетно-артиллерийская система) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала спецоперации на Украине, РСЗО HIMARS применяются ВСУ против Вооруженных сил России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220921/pogibshiy-1818503122.html
стаханов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_229:0:2583:1765_1920x0_80_0_0_11d1409a7874610f7a8aa65029bfe487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стаханов, украина, лнр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, Украина, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
09:26 23.09.2022 (обновлено: 10:31 23.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР: украинские войска выпустили 6 ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 6.15 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System — высокомобильная ракетно-артиллерийская система) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала спецоперации на Украине, РСЗО HIMARS применяются ВСУ против Вооруженных сил России.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 18:13Специальная военная операция на Украине
При обстреле Новоайдара из HIMARS погиб один человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтахановУкраинаЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала