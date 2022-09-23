09:26 23.09.2022 (обновлено: 10:31 23.09.2022)
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР: украинские войска выпустили 6 ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 6.15 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System — высокомобильная ракетно-артиллерийская система) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала спецоперации на Украине, РСЗО HIMARS применяются ВСУ против Вооруженных сил России.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.