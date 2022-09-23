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Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/obstrel-1818833354.html
Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку
Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку
Два ракетных обстрела Новой Каховки в Херсонской области со стороны украинских войск произошли в ночь на пятницу, работала ПВО, сообщила администрация района. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T07:00
2022-09-23T07:03
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Два ракетных обстрела Новой Каховки в Херсонской области со стороны украинских войск произошли в ночь на пятницу, работала ПВО, сообщила администрация района.Первый обстрел произошел в 3.05 мск. Прозвучало не менее 10 взрывов. Второй произошел в 4.10 мск, было слышно более 10 взрывов, сообщается в Telegram-канале администрации района.Во время атаки работала ПВО. О разрушениях и пострадавших на данный момент сведений нет.
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новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область
07:00 23.09.2022 (обновлено: 07:03 23.09.2022)
 
Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку

Новая Каховка дважды за ночь подвергалась ракетному обстрелу украинских войск

© РИА Новости / Перейти в медиабанкНовая Каховка
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости
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Новая Каховка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Два ракетных обстрела Новой Каховки в Херсонской области со стороны украинских войск произошли в ночь на пятницу, работала ПВО, сообщила администрация района.
Первый обстрел произошел в 3.05 мск. Прозвучало не менее 10 взрывов. Второй произошел в 4.10 мск, было слышно более 10 взрывов, сообщается в Telegram-канале администрации района.
Стали лучше относиться к России — диверсант Панчук о причинах неудавшейся вербовки людей - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
05:33Специальная военная операция на Украине
Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту
Во время атаки работала ПВО. О разрушениях и пострадавших на данный момент сведений нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская область
 
 
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