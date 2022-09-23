https://ria.ru/20220923/obstrel-1818833354.html

Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку

Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 23.09.2022

Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку

Два ракетных обстрела Новой Каховки в Херсонской области со стороны украинских войск произошли в ночь на пятницу, работала ПВО, сообщила администрация района. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T07:00

2022-09-23T07:00

2022-09-23T07:03

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Два ракетных обстрела Новой Каховки в Херсонской области со стороны украинских войск произошли в ночь на пятницу, работала ПВО, сообщила администрация района.Первый обстрел произошел в 3.05 мск. Прозвучало не менее 10 взрывов. Второй произошел в 4.10 мск, было слышно более 10 взрывов, сообщается в Telegram-канале администрации района.Во время атаки работала ПВО. О разрушениях и пострадавших на данный момент сведений нет.

https://ria.ru/20220923/podelniki-1818830683.html

новая каховка

херсонская область

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Максим Горбачев

в мире, новая каховка, херсонская область