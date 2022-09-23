https://ria.ru/20220923/neft-1818979198.html
Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов впервые с 25 января
Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов впервые с 25 января - РИА Новости, 23.09.2022
Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов впервые с 25 января
Мировые цены на нефть ускорили падение до 4-5%, Brent опустился ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января, WTI дешевле 80 долларов впервые с 11 января,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:17
2022-09-23T16:17
2022-09-23T16:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
wti (нефть)
brent
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4-5%, Brent опустился ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января, WTI дешевле 80 долларов впервые с 11 января, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,55%, до 86,34 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,23%, до 79,12 доллара.По словам сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), которого цитирует агентство Блумберг, снижение нефтяных котировок связано с укреплением доллара - его индекс (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сейчас торгуется на максимальных за 20 лет значениях.Также, считает Стауново, давление на стоимость нефти оказывает и агрессивное ужесточение монетарной политики центробанков. Так, в среду Федрезерв США повысил свою базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3-3,25%. Кроме того, председатель регулятора Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может пойти на дальнейшее ее повышение на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.Неделю цены на нефть также могут завершить в минусе - с понедельника Brent подешевел на 5,3%, WTI - на 6,7%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, wti (нефть), brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, WTI (нефть), Brent
16:17 23.09.2022 (обновлено: 16:45 23.09.2022)
Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов впервые с 25 января
Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января