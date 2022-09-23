Рейтинг@Mail.ru
Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов впервые с 25 января - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220923/neft-1818979198.html
Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов впервые с 25 января
Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов впервые с 25 января - РИА Новости, 23.09.2022
Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов впервые с 25 января
Мировые цены на нефть ускорили падение до 4-5%, Brent опустился ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января, WTI дешевле 80 долларов впервые с 11 января,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:17
2022-09-23T16:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
wti (нефть)
brent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4-5%, Brent опустился ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января, WTI дешевле 80 долларов впервые с 11 января, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,55%, до 86,34 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,23%, до 79,12 доллара.По словам сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), которого цитирует агентство Блумберг, снижение нефтяных котировок связано с укреплением доллара - его индекс (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сейчас торгуется на максимальных за 20 лет значениях.Также, считает Стауново, давление на стоимость нефти оказывает и агрессивное ужесточение монетарной политики центробанков. Так, в среду Федрезерв США повысил свою базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3-3,25%. Кроме того, председатель регулятора Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может пойти на дальнейшее ее повышение на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.Неделю цены на нефть также могут завершить в минусе - с понедельника Brent подешевел на 5,3%, WTI - на 6,7%.
https://ria.ru/20220923/potolok-1818824720.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, wti (нефть), brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, WTI (нефть), Brent
16:17 23.09.2022 (обновлено: 16:45 23.09.2022)
 
Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов впервые с 25 января

Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4-5%, Brent опустился ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января, WTI дешевле 80 долларов впервые с 11 января, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,55%, до 86,34 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,23%, до 79,12 доллара.
По словам сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), которого цитирует агентство Блумберг, снижение нефтяных котировок связано с укреплением доллара - его индекс (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сейчас торгуется на максимальных за 20 лет значениях.
Также, считает Стауново, давление на стоимость нефти оказывает и агрессивное ужесточение монетарной политики центробанков. Так, в среду Федрезерв США повысил свою базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3-3,25%. Кроме того, председатель регулятора Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может пойти на дальнейшее ее повышение на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.
Неделю цены на нефть также могут завершить в минусе - с понедельника Brent подешевел на 5,3%, WTI - на 6,7%.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
02:11
СМИ: ЕС хочет установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизации
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаWTI (нефть)Brent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала