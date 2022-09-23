https://ria.ru/20220923/nato-1818829397.html

В США назвали Украину иждивенцем и не нашли ей места в НАТО

В США назвали Украину иждивенцем и не нашли ей места в НАТО - РИА Новости, 23.09.2022

В США назвали Украину иждивенцем и не нашли ей места в НАТО

США не должны пускать Украину в НАТО "в какой бы то ни было" форме, так как это станет бременем для американского народа, пишет в своей статье для портала... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T04:51

2022-09-23T04:51

2022-09-23T06:42

в мире

дуг бэндоу

владимир путин

украина

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верховная рада украины

евросоюз

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. США не должны пускать Украину в НАТО "в какой бы то ни было" форме, так как это станет бременем для американского народа, пишет в своей статье для портала 19Fortyfive старший научный сотрудник Института Катона, бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.Как напомнил Бэндоу, после конфликта в Южной Осетии в 2008 году Вашингтон по-прежнему настаивал на том, чтобы НАТО обещало возможное членство Украине и Грузии, "даже несмотря на то, что европейцы ясно дали понять, что не дадут окончательного одобрения их заявкам".При этом вместо того, чтобы признать, что ни Америка, ни Европа не желают "защищать" Украину и Грузию, западные чиновники "постоянно лгали, регулярно заявляя о том, как они стремятся принять эти две страны в трансатлантический союз", указал он."Ни Грузия, ни Украина не были жизненно важны для обороны Америки или Европы", — отметил автор. При этом начало российской спецоперации лишь подтвердило "постоянную нечестность" Запада в его обещаниях Киеву, а члены НАТО признали, что прямое столкновение с Россией из-за Украины "не в их интересах".По словам Бэндоу, в первую очередь это касается США - американский народ не поддерживает включение Украины в длинный список "оборонных иждивенцев". При этом после окончания конфликта европейские члены НАТО, скорее всего, вернутся к привычной практике, фактически перепоручив свою защиту Вашингтону, что является еще одной причиной, по которой США должны отвергнуть идеи о присоединении Украины к НАТО в какой-либо форме.Как указал экс-помощник Рейгана, американцы не хотят, чтобы их втягивали в "ненужные конфликты". "Вашингтону следует наконец начать отдавать предпочтение интересам американцев, а не интересам иностранных государств", — резюмировал он.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители США неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в Вашингтоне подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220907/podlost-1814993057.html

https://ria.ru/20220923/postavki-1818823375.html

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в мире, дуг бэндоу, владимир путин, украина, сша, нато, верховная рада украины, евросоюз