https://ria.ru/20220923/nalogi-1818972784.html

В ГД внесут законопроект об отмене налогов для помогающих Донбассу компаний

В ГД внесут законопроект об отмене налогов для помогающих Донбассу компаний - РИА Новости, 23.09.2022

В ГД внесут законопроект об отмене налогов для помогающих Донбассу компаний

ЛДПР на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект, предлагающий отменить налог на затраты российского бизнеса, которые идут на помощь территориям Донбасса... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:58

2022-09-23T15:58

2022-09-23T16:02

экономика

донбасс

россия

луганская народная республика

лдпр

владимир кошелев

госдума рф

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЛДПР на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект, предлагающий отменить налог на затраты российского бизнеса, которые идут на помощь территориям Донбасса и ВС РФ, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.Согласно документу, средства, направленные отечественным бизнесом на поддержку Вооруженных сил РФ и народных республик Донбасса, будут отнесены к затратам предприятия, не подлежащим налогооблажению, пояснил депутат.Как он отметил, сегодня компании, оказывающие ЛНР и ДНР гуманитарную помощь, сталкиваются с дополнительной финансовой нагрузкой в силу действующего законодательства о налогах и бухучете. Поэтому законопроектом предлагается отнести все совершаемые расходы к затратам.

https://ria.ru/20220923/kredity-1818973231.html

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россия

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Ольга Фомченкова

экономика, донбасс, россия, луганская народная республика, лдпр, владимир кошелев, госдума рф