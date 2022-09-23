Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесут законопроект об отмене налогов для помогающих Донбассу компаний - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/nalogi-1818972784.html
В ГД внесут законопроект об отмене налогов для помогающих Донбассу компаний
В ГД внесут законопроект об отмене налогов для помогающих Донбассу компаний - РИА Новости, 23.09.2022
В ГД внесут законопроект об отмене налогов для помогающих Донбассу компаний
ЛДПР на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект, предлагающий отменить налог на затраты российского бизнеса, которые идут на помощь территориям Донбасса... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:58
2022-09-23T16:02
экономика
донбасс
россия
луганская народная республика
лдпр
владимир кошелев
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776094865_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_95f2f3474fc65edaa94911e17b760e7b.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЛДПР на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект, предлагающий отменить налог на затраты российского бизнеса, которые идут на помощь территориям Донбасса и ВС РФ, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.Согласно документу, средства, направленные отечественным бизнесом на поддержку Вооруженных сил РФ и народных республик Донбасса, будут отнесены к затратам предприятия, не подлежащим налогооблажению, пояснил депутат.Как он отметил, сегодня компании, оказывающие ЛНР и ДНР гуманитарную помощь, сталкиваются с дополнительной финансовой нагрузкой в силу действующего законодательства о налогах и бухучете. Поэтому законопроектом предлагается отнести все совершаемые расходы к затратам.
https://ria.ru/20220923/kredity-1818973231.html
донбасс
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776094865_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4bcc3f97aa5ecdf6bb7289aeae6db2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, донбасс, россия, луганская народная республика, лдпр, владимир кошелев, госдума рф
Экономика, Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика, ЛДПР, Владимир Кошелев, Госдума РФ
15:58 23.09.2022 (обновлено: 16:02 23.09.2022)
 
В ГД внесут законопроект об отмене налогов для помогающих Донбассу компаний

Депутат Кошелев: в ГД внесут проект об отмене налогов для компаний, помогающих Донбассу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЛДПР на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект, предлагающий отменить налог на затраты российского бизнеса, которые идут на помощь территориям Донбасса и ВС РФ, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"В начале следующей недели ЛДПР внесет законопроект, который освободит от налогов всю помощь, которую оказывают предприниматели нашей страны фронту и народным республикам Донбасса", — рассказал Кошелев.
Согласно документу, средства, направленные отечественным бизнесом на поддержку Вооруженных сил РФ и народных республик Донбасса, будут отнесены к затратам предприятия, не подлежащим налогооблажению, пояснил депутат.
Как он отметил, сегодня компании, оказывающие ЛНР и ДНР гуманитарную помощь, сталкиваются с дополнительной финансовой нагрузкой в силу действующего законодательства о налогах и бухучете. Поэтому законопроектом предлагается отнести все совершаемые расходы к затратам.
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
16:01Специальная военная операция на Украине
В ГД внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации
 
ЭкономикаДонбассРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛДПРВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала