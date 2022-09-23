https://ria.ru/20220923/nalogi-1818972784.html
В ГД внесут законопроект об отмене налогов для помогающих Донбассу компаний
В ГД внесут законопроект об отмене налогов для помогающих Донбассу компаний - РИА Новости, 23.09.2022
В ГД внесут законопроект об отмене налогов для помогающих Донбассу компаний
ЛДПР на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект, предлагающий отменить налог на затраты российского бизнеса, которые идут на помощь территориям Донбасса... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:58
2022-09-23T15:58
2022-09-23T16:02
экономика
донбасс
россия
луганская народная республика
лдпр
владимир кошелев
госдума рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЛДПР на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект, предлагающий отменить налог на затраты российского бизнеса, которые идут на помощь территориям Донбасса и ВС РФ, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.Согласно документу, средства, направленные отечественным бизнесом на поддержку Вооруженных сил РФ и народных республик Донбасса, будут отнесены к затратам предприятия, не подлежащим налогооблажению, пояснил депутат.Как он отметил, сегодня компании, оказывающие ЛНР и ДНР гуманитарную помощь, сталкиваются с дополнительной финансовой нагрузкой в силу действующего законодательства о налогах и бухучете. Поэтому законопроектом предлагается отнести все совершаемые расходы к затратам.
https://ria.ru/20220923/kredity-1818973231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донбасс, россия, луганская народная республика, лдпр, владимир кошелев, госдума рф
Экономика, Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика, ЛДПР, Владимир Кошелев, Госдума РФ
15:58 23.09.2022 (обновлено: 16:02 23.09.2022)
В ГД внесут законопроект об отмене налогов для помогающих Донбассу компаний
Депутат Кошелев: в ГД внесут проект об отмене налогов для компаний, помогающих Донбассу