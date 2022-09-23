https://ria.ru/20220923/murashko-1818974497.html

Россия готова сотрудничать в сфере здравоохранения, заявил Мурашко

Россия готова сотрудничать в сфере здравоохранения, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.09.2022

Россия готова сотрудничать в сфере здравоохранения, заявил Мурашко

Россия готова продолжать и развивать сотрудничество с дружественными странами в сфере здравоохранения, делиться знаниями и отправлять специалистов для обмена... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:04

2022-09-23T16:04

2022-09-23T16:13

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

медицина

здравоохранение

в мире

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия готова продолжать и развивать сотрудничество с дружественными странами в сфере здравоохранения, делиться знаниями и отправлять специалистов для обмена опытом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Состояние здоровья людей сегодня требует особого внимания, новых подходов в терапии, мы учитываем это, реализуя национальные и федеральные проекты в сфере здравоохранения, мы готовы делиться знаниями, направлять в дружественные страны специалистов для обмена опытом, продолжать и развивать сотрудничество", - сказал Мурашко на XXXV заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения государств – участников Содружества Независимых Государств.

https://ria.ru/20220919/issledovaniya-1817949957.html

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здоровье - общество, михаил мурашко, россия, медицина, здравоохранение, в мире