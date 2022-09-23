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Россия готова сотрудничать в сфере здравоохранения, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.09.2022
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Россия готова сотрудничать в сфере здравоохранения, заявил Мурашко
Россия готова сотрудничать в сфере здравоохранения, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.09.2022
Россия готова сотрудничать в сфере здравоохранения, заявил Мурашко
Россия готова продолжать и развивать сотрудничество с дружественными странами в сфере здравоохранения, делиться знаниями и отправлять специалистов для обмена... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:04
2022-09-23T16:13
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
медицина
здравоохранение
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия готова продолжать и развивать сотрудничество с дружественными странами в сфере здравоохранения, делиться знаниями и отправлять специалистов для обмена опытом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Состояние здоровья людей сегодня требует особого внимания, новых подходов в терапии, мы учитываем это, реализуя национальные и федеральные проекты в сфере здравоохранения, мы готовы делиться знаниями, направлять в дружественные страны специалистов для обмена опытом, продолжать и развивать сотрудничество", - сказал Мурашко на XXXV заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения государств – участников Содружества Независимых Государств.
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здоровье - общество, михаил мурашко, россия, медицина, здравоохранение, в мире
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Медицина, Здравоохранение, В мире
16:04 23.09.2022 (обновлено: 16:13 23.09.2022)
 
Россия готова сотрудничать в сфере здравоохранения, заявил Мурашко

Мурашко: Россия готова сотрудничать с дружественными странами в рамках здравоохранения

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия готова продолжать и развивать сотрудничество с дружественными странами в сфере здравоохранения, делиться знаниями и отправлять специалистов для обмена опытом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Состояние здоровья людей сегодня требует особого внимания, новых подходов в терапии, мы учитываем это, реализуя национальные и федеральные проекты в сфере здравоохранения, мы готовы делиться знаниями, направлять в дружественные страны специалистов для обмена опытом, продолжать и развивать сотрудничество", - сказал Мурашко на XXXV заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения государств – участников Содружества Независимых Государств.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 18:33
Мурашко: Минздрав не мешает зарубежным фармкомпаниям проводить исследования
 
Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияМедицинаЗдравоохранениеВ мире
 
 
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