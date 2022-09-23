https://ria.ru/20220923/murashko-1818969932.html

ВОЗ излишне политизирует некоторые вопросы, заявил Мурашко

ВОЗ излишне политизирует некоторые вопросы, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.09.2022

ВОЗ излишне политизирует некоторые вопросы, заявил Мурашко

Россия поддерживает роль ВОЗ, но организация излишне политизирует некоторые вопросы, что недопустимо в ее гуманитарной миссии, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:51

2022-09-23T15:51

2022-09-23T15:54

воз

михаил мурашко

в мире

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия поддерживает роль ВОЗ, но организация излишне политизирует некоторые вопросы, что недопустимо в ее гуманитарной миссии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы поддерживаем роль ВОЗ, но видим, что подчас организация действует слишком медленно, излишне политизирует некоторые вопросы, что недопустимо для ее гуманитарной миссии. Необходимо формирование протоколов международного сотрудничества и лечения", - сказал Мурашко на XXXV заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения государств – участников Содружества Независимых Государств.Он добавил, что пандемия COVID-19 стала тяжелым испытанием. Этот период характеризовался отсутствием своевременного информирования о вспышках заболевания, координации в рамках международного сотрудничества, нехваткой глобального финансирования, нехваткой точных и системных данных по развитию инфекции, методах ее профилактики и лечения. Учитывая это, нужно сделать выводы и развиваться дальше."Правительства по всему миру столкнулись с важностью срочных мер, когда, например, надо было бороться с ложной информацией, которая во время пандемии активно распространялась, вызывая напряжение и панику у населения. В Российской Федерации были приняты важные решения по формированию системы мер быстрого реагирования. Ускорилась цифровизация, начала быстрее обновляться материально-техническая база первичного звена здравоохранения. Это позволило принять комплексные меры по предотвращению и лечению тяжелого течения COVID-19", - добавил министр.По его словам, система здравоохранения, которая сформировалась в предыдущие десятилетия, показала свою эффективность и достойно ответила на новые вызовы. Пандемия привела к тому, что темпы увеличения продолжительности жизни в этот период были снижены. Сегодня необходимо сделать акцент на тех перспективных направлениях, которые являются ключевыми для формирования новых подходов и новой скорости принятия решений в здравоохранении.

https://ria.ru/20220919/issledovaniya-1817949957.html

https://ria.ru/20220914/koronavirus-1816784883.html

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воз, михаил мурашко, в мире, здоровье - общество