https://ria.ru/20220923/moldaviya-1818878707.html

В Молдавии с 1 октября тариф на газ вырастет на 27,3 процента

В Молдавии с 1 октября тариф на газ вырастет на 27,3 процента - РИА Новости, 23.09.2022

В Молдавии с 1 октября тариф на газ вырастет на 27,3 процента

В Молдавии утвердили новый тариф на газ — для бытовых потребителей он вырос на 27,3 процента, заявил на заседании член Национального агентства по регулированию... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:22

2022-09-23T11:22

2022-09-23T12:22

экономика

молдавия

молдовагаз

газпром

природный газ

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КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. В Молдавии утвердили новый тариф на газ — для бытовых потребителей он вырос на 27,3 процента, заявил на заседании член Национального агентства по регулированию в энергетике Александр Русу.Он отметил, что тариф повысили на основании расчетов, представленных компанией "Молдовагаз". Новая ставка вступит в силу с 1 октября."Стоимость природного газа в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления для бытовых потребителей выросла с 21 296 до 27 103 леев (с 1100 до 1395 долларов. — Прим. ред.)", — сказал Русу.При этом "Молдовагаз" просил увеличить тарифы на 31,5 процента — до 1376 доллара за тысячу кубов. Как объяснил глава компании Вадим Чебан, это нужно для того, чтобы компенсировать убытки — сам "Молдовогаз" в сентябре закупал топливо по 1883 доллара, а льготы, предоставляемые правительством, не покрывают накопившиеся тарифные отклонения.Молдавия уже практически год пытается преодолеть энергетический кризис, вызванный ростом цен на топливо. Как заявлял вице-премьер Андрей Спыну, зимой власти намерены сократить потребление газа минимум на 15 процентов. В частности, они разработали план, который предусматривает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начал отключать потребителей за неоплату.В октябре прошлого года "Газпром" и "Молдовагаз" после длительных переговоров подписали новый пятилетний контракт. Российская компания тогда заявляла, что соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей и проведения аудита задолженности "Молдовагаза". Таким образом, у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.

https://ria.ru/20220919/gaz-1818003422.html

https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, молдовагаз, газпром, природный газ