https://ria.ru/20220923/moldaviya-1818878707.html
В Молдавии с 1 октября тариф на газ вырастет на 27,3 процента
В Молдавии с 1 октября тариф на газ вырастет на 27,3 процента - РИА Новости, 23.09.2022
В Молдавии с 1 октября тариф на газ вырастет на 27,3 процента
В Молдавии утвердили новый тариф на газ — для бытовых потребителей он вырос на 27,3 процента, заявил на заседании член Национального агентства по регулированию... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:22
2022-09-23T11:22
2022-09-23T12:22
экономика
молдавия
молдовагаз
газпром
природный газ
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КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. В Молдавии утвердили новый тариф на газ — для бытовых потребителей он вырос на 27,3 процента, заявил на заседании член Национального агентства по регулированию в энергетике Александр Русу.Он отметил, что тариф повысили на основании расчетов, представленных компанией "Молдовагаз". Новая ставка вступит в силу с 1 октября."Стоимость природного газа в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления для бытовых потребителей выросла с 21 296 до 27 103 леев (с 1100 до 1395 долларов. — Прим. ред.)", — сказал Русу.При этом "Молдовагаз" просил увеличить тарифы на 31,5 процента — до 1376 доллара за тысячу кубов. Как объяснил глава компании Вадим Чебан, это нужно для того, чтобы компенсировать убытки — сам "Молдовогаз" в сентябре закупал топливо по 1883 доллара, а льготы, предоставляемые правительством, не покрывают накопившиеся тарифные отклонения.Молдавия уже практически год пытается преодолеть энергетический кризис, вызванный ростом цен на топливо. Как заявлял вице-премьер Андрей Спыну, зимой власти намерены сократить потребление газа минимум на 15 процентов. В частности, они разработали план, который предусматривает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начал отключать потребителей за неоплату.В октябре прошлого года "Газпром" и "Молдовагаз" после длительных переговоров подписали новый пятилетний контракт. Российская компания тогда заявляла, что соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей и проведения аудита задолженности "Молдовагаза". Таким образом, у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
https://ria.ru/20220919/gaz-1818003422.html
https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, молдовагаз, газпром, природный газ
Экономика, Молдавия, Молдовагаз, Газпром, Природный газ
11:22 23.09.2022 (обновлено: 12:22 23.09.2022)
В Молдавии с 1 октября тариф на газ вырастет на 27,3 процента
Член НАРЭ Русу: цена газа в Молдавии с 1 октября вырастет до 1395 долларов за тысячу кубов
КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. В Молдавии утвердили новый тариф на газ — для бытовых потребителей он вырос на 27,3 процента, заявил на заседании член Национального агентства по регулированию в энергетике Александр Русу.
Он отметил, что тариф повысили на основании расчетов, представленных компанией "Молдовагаз
". Новая ставка вступит в силу с 1 октября.
"Стоимость природного газа в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления для бытовых потребителей выросла с 21 296 до 27 103 леев (с 1100 до 1395 долларов. — Прим. ред.)", — сказал Русу.
При этом "Молдовагаз" просил увеличить тарифы на 31,5 процента — до 1376 доллара за тысячу кубов. Как объяснил глава компании Вадим Чебан, это нужно для того, чтобы компенсировать убытки — сам "Молдовогаз" в сентябре закупал топливо по 1883 доллара, а льготы, предоставляемые правительством, не покрывают накопившиеся тарифные отклонения.
Молдавия уже практически год пытается преодолеть энергетический кризис, вызванный ростом цен на топливо. Как заявлял вице-премьер Андрей Спыну, зимой власти намерены сократить потребление газа минимум на 15 процентов. В частности, они разработали план, который предусматривает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начал отключать потребителей за неоплату.
В октябре прошлого года "Газпром
" и "Молдовагаз" после длительных переговоров подписали новый пятилетний контракт. Российская компания тогда заявляла, что соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей и проведения аудита задолженности "Молдовагаза". Таким образом, у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.