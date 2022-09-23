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Сторонники молдавской партии "Шор" начали шестой день протестов - РИА Новости, 23.09.2022
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Сторонники молдавской партии "Шор" начали шестой день протестов
Сторонники молдавской партии "Шор" начали шестой день протестов - РИА Новости, 23.09.2022
Сторонники молдавской партии "Шор" начали шестой день протестов
В Молдавии сторонники оппозиционной партии "Шор" шестой день подряд протестуют в палаточном "Городке перемен" у здания парламента, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:59
2022-09-23T13:36
в мире
кишинев
молдавия
майя санду
илан шор
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КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. В Молдавии сторонники оппозиционной партии "Шор" шестой день подряд протестуют в палаточном "Городке перемен" у здания парламента, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты, выступающие против роста цен и требующие отставки правительства, готовятся к масштабной акции, запланированной на 25 сентября."Сегодня уже шестой день протеста. Митинги в лагере мы проводим ежедневно, таким образом мы не даем властям расслабиться. Люди намерены стоять до конца, пока их требования не будут удовлетворены. А это и снижение роста цен, и отставка правительства, и досрочные парламентские выборы, и так далее. Нынешняя власть не справилась с вызовами текущей кризисной ситуации, поэтому должна уйти", — сказал РИА Новости советник парламентской фракции партии "Шор" Юрий Кузнецов.Он добавил, что организаторы ожидают большего числа участников, чем на митинге, проходившем 18 сентября. Тогда на акцию, по данным оппозиции, пришли около 45 тысяч человек. В МВД утверждают, что их было около 6,5 тысячи.Протестующие в центре Кишинева провели пятую ночь в палаточном городке, накануне здесь прошел очередной митинг. Манифестанты снова призывали власти к отставке. Организаторы привезли новые палатки и установили на ступенях перед парламентом большой экран, на котором по вечерам демонстрируются фильмы, а днем, во время митингов, транслируется выступление лидера партии Илана Шора — он подключается к жителям городка по видеосвязи.Вокруг прилегающей территории усилен полицейский патруль, но манифестанты ведут себя мирно.Ранее депутат парламентской фракции "Шор" Регина Апостолова призвала протестующих не поддаваться на провокации и фиксировать случаи давления со стороны полицейских. Органы правопорядка также заявили, что протоколируют различные инциденты. Полиция Кишинева обратилась к мэру молдавской столицы Иону Чебану с предложением рекомендовать организаторам изменить место, форму и время проведения протеста.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала весной антиправительственные протесты Избирательного блока коммунистов и социалистов. Манифестанты хотят добиться отставки президента Майи Санду и досрочных парламентских выборов. Оппозиционеры в воскресенье образовали палаточный лагерь — "Городок перемен" — в сквере перед парламентом республики, в котором остались ночевать десятки манифестантов.
https://ria.ru/20220922/moldaviya-1818810860.html
https://ria.ru/20220918/protesty-1817678683.html
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в мире, кишинев, молдавия, майя санду, илан шор
В мире, Кишинев, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор
09:59 23.09.2022 (обновлено: 13:36 23.09.2022)
 
Сторонники молдавской партии "Шор" начали шестой день протестов

Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" начали шестой день протестов

© Sputnik / Родион ПрокаПалаточный городок у здания парламента в Кишиневе
Палаточный городок у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Sputnik / Родион Прока
Палаточный городок у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. В Молдавии сторонники оппозиционной партии "Шор" шестой день подряд протестуют в палаточном "Городке перемен" у здания парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты, выступающие против роста цен и требующие отставки правительства, готовятся к масштабной акции, запланированной на 25 сентября.
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"Сегодня уже шестой день протеста. Митинги в лагере мы проводим ежедневно, таким образом мы не даем властям расслабиться. Люди намерены стоять до конца, пока их требования не будут удовлетворены. А это и снижение роста цен, и отставка правительства, и досрочные парламентские выборы, и так далее. Нынешняя власть не справилась с вызовами текущей кризисной ситуации, поэтому должна уйти", — сказал РИА Новости советник парламентской фракции партии "Шор" Юрий Кузнецов.
Он добавил, что организаторы ожидают большего числа участников, чем на митинге, проходившем 18 сентября. Тогда на акцию, по данным оппозиции, пришли около 45 тысяч человек. В МВД утверждают, что их было около 6,5 тысячи.
Протестующие в центре Кишинева провели пятую ночь в палаточном городке, накануне здесь прошел очередной митинг. Манифестанты снова призывали власти к отставке. Организаторы привезли новые палатки и установили на ступенях перед парламентом большой экран, на котором по вечерам демонстрируются фильмы, а днем, во время митингов, транслируется выступление лидера партии Илана Шора — он подключается к жителям городка по видеосвязи.
Вокруг прилегающей территории усилен полицейский патруль, но манифестанты ведут себя мирно.
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Ранее депутат парламентской фракции "Шор" Регина Апостолова призвала протестующих не поддаваться на провокации и фиксировать случаи давления со стороны полицейских. Органы правопорядка также заявили, что протоколируют различные инциденты. Полиция Кишинева обратилась к мэру молдавской столицы Иону Чебану с предложением рекомендовать организаторам изменить место, форму и время проведения протеста.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала весной антиправительственные протесты Избирательного блока коммунистов и социалистов. Манифестанты хотят добиться отставки президента Майи Санду и досрочных парламентских выборов. Оппозиционеры в воскресенье образовали палаточный лагерь — "Городок перемен" — в сквере перед парламентом республики, в котором остались ночевать десятки манифестантов.
Антиправительственные протесты в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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