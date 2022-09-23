14:40 23.09.2022 (обновлено: 14:43 23.09.2022)
ЕР внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными
"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в СВО сотрудниками. После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации ", - сказано в сообщении.
Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, поправки закроют пробелы в трудовом законодательстве, из-за которых сейчас работодатель не обязан в таких ситуациях сохранять за работником его рабочее место и может расторгнуть трудовой договор.
"Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий", - добавил он.
Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих, уточнили в пресс-службе. Изменения в ТК, в том числе, системно закрепят меры, предусмотренные постановлением правительства РФ.
"В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия. Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих", - заключил секретарь Генсовета ЕР.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Ранее правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан.