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ЕР внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными - РИА Новости, 23.09.2022
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ЕР внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными
ЕР внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными - РИА Новости, 23.09.2022
ЕР внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными
"Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:40
2022-09-23T14:43
россия
единая россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
андрей турчак
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в СВО сотрудниками. После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации ", - сказано в сообщении.Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, поправки закроют пробелы в трудовом законодательстве, из-за которых сейчас работодатель не обязан в таких ситуациях сохранять за работником его рабочее место и может расторгнуть трудовой договор."Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий", - добавил он.Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих, уточнили в пресс-службе. Изменения в ТК, в том числе, системно закрепят меры, предусмотренные постановлением правительства РФ."В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия. Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих", - заключил секретарь Генсовета ЕР.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.Ранее правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818907144.html
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, единая россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, андрей турчак, владимир путин, общество
Россия, Единая Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донбасс, Андрей Турчак, Владимир Путин, Общество
14:40 23.09.2022 (обновлено: 14:43 23.09.2022)
 
ЕР внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в СВО сотрудниками. После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации ", - сказано в сообщении.
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Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, поправки закроют пробелы в трудовом законодательстве, из-за которых сейчас работодатель не обязан в таких ситуациях сохранять за работником его рабочее место и может расторгнуть трудовой договор.
"Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий", - добавил он.
Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих, уточнили в пресс-службе. Изменения в ТК, в том числе, системно закрепят меры, предусмотренные постановлением правительства РФ.
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"В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия. Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих", - заключил секретарь Генсовета ЕР.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Ранее правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан.
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