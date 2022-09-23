https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818944644.html

ЕР внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными

ЕР внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными - РИА Новости, 23.09.2022

ЕР внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными

"Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:40

2022-09-23T14:40

2022-09-23T14:43

россия

единая россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

андрей турчак

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в СВО сотрудниками. После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации ", - сказано в сообщении.Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, поправки закроют пробелы в трудовом законодательстве, из-за которых сейчас работодатель не обязан в таких ситуациях сохранять за работником его рабочее место и может расторгнуть трудовой договор."Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий", - добавил он.Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих, уточнили в пресс-службе. Изменения в ТК, в том числе, системно закрепят меры, предусмотренные постановлением правительства РФ."В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия. Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих", - заключил секретарь Генсовета ЕР.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.Ранее правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан.

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818907144.html

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818915061.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, единая россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, андрей турчак, владимир путин, общество