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Ограниченно годные подлежат мобилизации в последнюю очередь, заявил военком
Ограниченно годные подлежат мобилизации в последнюю очередь, заявил военком - РИА Новости, 23.09.2022
Ограниченно годные подлежат мобилизации в последнюю очередь, заявил военком
Ограниченно годные к прохождению военной службы (категория "В") подлежат частичной мобилизации, но в последнюю очередь, заявил военный комиссар Иркутской... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:42
2022-09-23T13:42
2022-09-23T13:42
здоровье - общество
иркутская область
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
общество
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ИРКУТСК, 23 сен - РИА Новости. Ограниченно годные к прохождению военной службы (категория "В") подлежат частичной мобилизации, но в последнюю очередь, заявил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко."Люди, которые находятся на учёте, должны прибыть в военный комиссариат и по прибытию предъявить те документы, которые ему позволяют или получить отсрочку, или по состоянию здоровья не призываться", - сказал он на пресс-конференции.Если человек имеет категорию "В", то есть не служил в армии из-за проблем со здоровьем, то, "если он стоит на учёте, его призовут, но в последнюю очередь", уточнил Фуженко.Он добавил, что мобилизованные проходить медкомиссию в военкомате не будут.Ранее Генштаб ВС РФ, разъясняя, кого коснется частичная мобилизация, сообщил, что, в соответствии с законодательством, не будут призываться граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, иркутская область, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество
Здоровье - Общество, Иркутская область, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Общество
Ограниченно годные подлежат мобилизации в последнюю очередь, заявил военком
Иркутский военком Фуженко: ограниченно годные подлежат мобилизации, но в последнюю очередь
ИРКУТСК, 23 сен - РИА Новости. Ограниченно годные к прохождению военной службы (категория "В") подлежат частичной мобилизации, но в последнюю очередь, заявил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко.
"Люди, которые находятся на учёте, должны прибыть в военный комиссариат и по прибытию предъявить те документы, которые ему позволяют или получить отсрочку, или по состоянию здоровья не призываться", - сказал он на пресс-конференции.
Если человек имеет категорию "В", то есть не служил в армии из-за проблем со здоровьем, то, "если он стоит на учёте, его призовут, но в последнюю очередь", уточнил Фуженко.
Он добавил, что мобилизованные проходить медкомиссию в военкомате не будут.
Ранее Генштаб ВС РФ
, разъясняя, кого коснется частичная мобилизация, сообщил, что, в соответствии с законодательством, не будут призываться граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья.