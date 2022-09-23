Депутат Госдумы заявил, что готов проситься на самый опасный участок фронта
Депутат Госдумы Хубезов заявил, что готов проситься на самый опасный участок фронта
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, изъявивший желание стать добровольцем после объявления частичной мобилизации, заявил, что готов проситься на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать "ребят с поля боя".
В пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырёх депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ, заявления будут рассмотрены в Минобороны РФ.
"А чтобы те, которые пишут, не сомневались и не считали меня малодушным человеком, буду проситься вне всякого сомнения на самый опасный участок фронта и готов работать даже фельдшером, вытаскивая ребят с поля боя", - отметил Хубезов в видеокомментарии, размещенном в Telegram-канале ЕР.
По словам парламентария, он сможет работать, если будет необходимо, даже "операционной сестрой", хотя такая специализация, добавил он, "девичья". Политик пояснил, что сам он является офицером запаса, а его военно-учетная специальность - медицинская служба. Хубезов также отметил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и коллеги поддержат такое решение.