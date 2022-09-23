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Депутат Госдумы заявил, что готов проситься на самый опасный участок фронта

Депутат Госдумы заявил, что готов проситься на самый опасный участок фронта - РИА Новости, 23.09.2022

Депутат Госдумы заявил, что готов проситься на самый опасный участок фронта

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, изъявивший желание стать добровольцем после объявления частичной мобилизации, заявил, что готов... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:01

2022-09-23T11:01

2022-09-23T11:01

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

россия

единая россия

госдума рф

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, изъявивший желание стать добровольцем после объявления частичной мобилизации, заявил, что готов проситься на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать "ребят с поля боя".В пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырёх депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ, заявления будут рассмотрены в Минобороны РФ.По словам парламентария, он сможет работать, если будет необходимо, даже "операционной сестрой", хотя такая специализация, добавил он, "девичья". Политик пояснил, что сам он является офицером запаса, а его военно-учетная специальность - медицинская служба. Хубезов также отметил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и коллеги поддержат такое решение.

https://ria.ru/20220921/operatsiya-1818436539.html

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Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, россия, единая россия, госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии