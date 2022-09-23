https://ria.ru/20220923/mintsifry-1818931566.html

Минцифры объяснило, что делать IT-сотруднику c правом на отсрочку

Минцифры объяснило, что делать IT-сотруднику c правом на отсрочку - РИА Новости, 23.09.2022

Минцифры объяснило, что делать IT-сотруднику c правом на отсрочку

Сотрудникам IT-компаний и операторов связи с правом на отсрочку при явке в военкомат по повестке надо взять с собой ряд документов, включая справку с работы,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:06

2022-09-23T14:06

2022-09-23T15:08

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

общество

россия

украина

it-компании

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сотрудникам IT-компаний и операторов связи с правом на отсрочку при явке в военкомат по повестке надо взять с собой ряд документов, включая справку с работы, говорится в сообщении Минцифры.Помимо этого, нужно иметь с собой диплом о получении профильного высшего образования; выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере IT, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом.Также понадобится справка с места работы, подписанная гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что "сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры", сообщает Минцифры.В случае получения повестки сотрудником оператора связи, который соответствует требованиям по отсрочке, такая справка должна подтверждать, что сотрудник задействован "в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных".Так же как и сотруднику IT-компании, необходимо иметь при себе оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем и диплом о получении профессионального высшего образования.Еще один документ для сотрудников оператора связи - это заверенная копия выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи.Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, общество, россия, украина, it-компании, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)