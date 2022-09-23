https://ria.ru/20220923/mintsifry-1818931566.html
Минцифры объяснило, что делать IT-сотруднику c правом на отсрочку
Минцифры объяснило, что делать IT-сотруднику c правом на отсрочку - РИА Новости, 23.09.2022
Минцифры объяснило, что делать IT-сотруднику c правом на отсрочку
Сотрудникам IT-компаний и операторов связи с правом на отсрочку при явке в военкомат по повестке надо взять с собой ряд документов, включая справку с работы,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:06
2022-09-23T14:06
2022-09-23T15:08
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
общество
россия
украина
it-компании
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сотрудникам IT-компаний и операторов связи с правом на отсрочку при явке в военкомат по повестке надо взять с собой ряд документов, включая справку с работы, говорится в сообщении Минцифры.Помимо этого, нужно иметь с собой диплом о получении профильного высшего образования; выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере IT, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом.Также понадобится справка с места работы, подписанная гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что "сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры", сообщает Минцифры.В случае получения повестки сотрудником оператора связи, который соответствует требованиям по отсрочке, такая справка должна подтверждать, что сотрудник задействован "в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных".Так же как и сотруднику IT-компании, необходимо иметь при себе оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем и диплом о получении профессионального высшего образования.Еще один документ для сотрудников оператора связи - это заверенная копия выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи.Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, общество, россия, украина, it-компании, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Общество, Россия, Украина, IT-компании, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
14:06 23.09.2022 (обновлено: 15:08 23.09.2022)
Минцифры объяснило, что делать IT-сотруднику c правом на отсрочку
IT-сотруднику с правом на отсрочку при явке в военкомат надо взять справку с работы
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Сотрудникам IT-компаний и операторов связи с правом на отсрочку при явке в военкомат по повестке надо взять с собой ряд документов, включая справку с работы, говорится в сообщении
Минцифры.
"Если сотрудник аккредитованной ИТ-компании, соответствующий требованиям отсрочки, уже получил повестку. В таком случае рекомендуем при личной явке в военкомат взять с собой дополнительно для предъявления оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем", - говорится в сообщении Минцифры.
Помимо этого, нужно иметь с собой диплом о получении профильного высшего образования; выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере IT, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом.
Также понадобится справка с места работы, подписанная гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что "сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры", сообщает Минцифры.
В случае получения повестки сотрудником оператора связи, который соответствует требованиям по отсрочке, такая справка должна подтверждать, что сотрудник задействован "в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных".
Так же как и сотруднику IT-компании, необходимо иметь при себе оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем и диплом о получении профессионального высшего образования.
Еще один документ для сотрудников оператора связи - это заверенная копия выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи.
Ранее в пятницу Минобороны РФ
сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов.