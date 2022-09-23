https://ria.ru/20220923/milonov-1818880024.html

Милонов заявил, что находится в Донбассе

Милонов заявил, что находится в Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022

Милонов заявил, что находится в Донбассе

Депутат Госдумы Виталий Милонов, попросивший отправить его в зону спецоперации, заявил РИА Новости, что уже находится в Донбассе, сейчас он занимается... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:24

2022-09-23T11:24

2022-09-23T11:33

специальная военная операция на украине

виталий милонов

политика

единая россия

госдума рф

россия

донбасс

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов, попросивший отправить его в зону спецоперации, заявил РИА Новости, что уже находится в Донбассе, сейчас он занимается гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействует с местными жителями и властями.В пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырёх депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ, заявления будут рассмотрены в Минобороны РФ."Уже нахожусь в Донбассе. Занимаюсь гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействую с местными жителями и властями", - рассказал Милонов. Политик также отметил, что расскажет о планах по участию в качестве мобилизованного добровольца в ближайшее время.

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818872958.html

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Кирилл Волков

виталий милонов, политика, единая россия, госдума рф, россия, донбасс, частичная мобилизация в россии