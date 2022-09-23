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Милонов заявил, что находится в Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/milonov-1818880024.html
Милонов заявил, что находится в Донбассе
Милонов заявил, что находится в Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022
Милонов заявил, что находится в Донбассе
Депутат Госдумы Виталий Милонов, попросивший отправить его в зону спецоперации, заявил РИА Новости, что уже находится в Донбассе, сейчас он занимается... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:24
2022-09-23T11:33
специальная военная операция на украине
виталий милонов
политика
единая россия
госдума рф
россия
донбасс
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов, попросивший отправить его в зону спецоперации, заявил РИА Новости, что уже находится в Донбассе, сейчас он занимается гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействует с местными жителями и властями.В пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырёх депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ, заявления будут рассмотрены в Минобороны РФ."Уже нахожусь в Донбассе. Занимаюсь гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействую с местными жителями и властями", - рассказал Милонов. Политик также отметил, что расскажет о планах по участию в качестве мобилизованного добровольца в ближайшее время.
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виталий милонов, политика, единая россия, госдума рф, россия, донбасс, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Виталий Милонов, Политика, Единая Россия, Госдума РФ, Россия, Донбасс, Частичная мобилизация в России
11:24 23.09.2022 (обновлено: 11:33 23.09.2022)
 
Милонов заявил, что находится в Донбассе

Милонов, ранее попросивший отправить его на спецоперацию, заявил, что находится в Донбассе

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в медиабанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Виталий Милонов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов, попросивший отправить его в зону спецоперации, заявил РИА Новости, что уже находится в Донбассе, сейчас он занимается гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействует с местными жителями и властями.
В пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырёх депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ, заявления будут рассмотрены в Минобороны РФ.
"Уже нахожусь в Донбассе. Занимаюсь гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействую с местными жителями и властями", - рассказал Милонов. Политик также отметил, что расскажет о планах по участию в качестве мобилизованного добровольца в ближайшее время.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
11:01Специальная военная операция на Украине
Депутат Госдумы заявил, что готов проситься на самый опасный участок фронта
 
Специальная военная операция на УкраинеВиталий МилоновПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФРоссияДонбассЧастичная мобилизация в России
 
 
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