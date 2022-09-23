https://ria.ru/20220923/milonov-1818880024.html
Милонов заявил, что находится в Донбассе
Милонов заявил, что находится в Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022
Милонов заявил, что находится в Донбассе
Депутат Госдумы Виталий Милонов, попросивший отправить его в зону спецоперации, заявил РИА Новости, что уже находится в Донбассе, сейчас он занимается... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:24
2022-09-23T11:24
2022-09-23T11:33
специальная военная операция на украине
виталий милонов
политика
единая россия
госдума рф
россия
донбасс
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов, попросивший отправить его в зону спецоперации, заявил РИА Новости, что уже находится в Донбассе, сейчас он занимается гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействует с местными жителями и властями.В пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырёх депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ, заявления будут рассмотрены в Минобороны РФ."Уже нахожусь в Донбассе. Занимаюсь гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействую с местными жителями и властями", - рассказал Милонов. Политик также отметил, что расскажет о планах по участию в качестве мобилизованного добровольца в ближайшее время.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818872958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий милонов, политика, единая россия, госдума рф, россия, донбасс, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Виталий Милонов, Политика, Единая Россия, Госдума РФ, Россия, Донбасс, Частичная мобилизация в России
11:24 23.09.2022 (обновлено: 11:33 23.09.2022)
Милонов заявил, что находится в Донбассе
Милонов, ранее попросивший отправить его на спецоперацию, заявил, что находится в Донбассе