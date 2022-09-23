https://ria.ru/20220923/mid-1819008674.html

МИД обвинил Бухарест в грубом нарушении устава и конвенции МСЭ

МИД обвинил Бухарест в грубом нарушении устава и конвенции МСЭ - РИА Новости, 23.09.2022

МИД обвинил Бухарест в грубом нарушении устава и конвенции МСЭ

Румыния, накануне аннулировавшая визы участникам конференции по электросвязи в Бухаресте, грубо нарушила устав и конвенцию Международного союза электросвязи,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:15

2022-09-23T17:15

2022-09-23T17:15

в мире

рашид исмаилов

мария захарова

бухарест

международный союз электросвязи

оон

россия

джо байден

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Румыния, накануне аннулировавшая визы участникам конференции по электросвязи в Бухаресте, грубо нарушила устав и конвенцию Международного союза электросвязи, таким образом власти страны пытаются помешать честному соперничеству, выполняя политический заказ Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Румыния грубо нарушила Устав и Конвенцию МСЭ, соглашение о проведении Полномочной конференции. Показала свою несостоятельность как стороны, принимающей съезд одной из старейших международных организаций, в ходе которого состоится избрание руководства Союза", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она уточнила, что накануне посольство Румынии в Москве аннулировало уже выданные визы 14 членам российской делегации, сделав это за день до их вылета в Бухарест для участия в Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), запланированной на 26 сентября – 14 октября. Основанием было указано "угроза национальной безопасности"."Очевидно, что Бухарест пытается воспрепятствовать честному соперничеству. Выполняет политический заказ Вашингтона, который продвигает директора бюро развития МСЭ Дорин Богдан-Мартин. Американка и так известна беззастенчивым использованием административного ресурса для продвижения своей кандидатуры. Теперь явно подключила рычаги администрации Джо Байдена, который на днях выступил с призывом в поддержку соотечественницы", - подчеркнула Захарова.Как заявила официальный представитель МИД РФ, ни для кого не секрет, что власти США злоупотребляют своим положением страны, принимающей штаб-квартиру ООН, манипулируя выдачей въездных виз официальным российским представителям, таким образом открыто демонстрируя пренебрежение к международно-правовым актам."Целью же такой нечестной конкуренции является стремление помешать избранию российского кандидата Рашида Исмаилова, программа которого направлена на демократическое решение проблем технологического развития с упором на преодоление "цифрового разрыва" между Западом и остальным миром. Налицо мелочность таких усилий – ведь наши делегаты, лишенные права въезда, отвечали за организацию предвыборных мероприятий в поддержку Рашида Исмаилова", - также подчеркнула Захарова.Она также подчеркнула, что Вашингтон и Бухарест нацелены на обеспечение условий для победы американского кандидата, которая будет проталкивать западные установки в МСЭ в ущерб пользователям всего остального мира.

https://ria.ru/20220923/ssha-1818964187.html

https://ria.ru/20220918/granitsy-1817679159.html

https://ria.ru/20220922/evrosoyuz-1818787901.html

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в мире, рашид исмаилов, мария захарова, бухарест, международный союз электросвязи, оон, россия, джо байден