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МИД обвинил Бухарест в грубом нарушении устава и конвенции МСЭ - РИА Новости, 23.09.2022
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МИД обвинил Бухарест в грубом нарушении устава и конвенции МСЭ
МИД обвинил Бухарест в грубом нарушении устава и конвенции МСЭ - РИА Новости, 23.09.2022
МИД обвинил Бухарест в грубом нарушении устава и конвенции МСЭ
Румыния, накануне аннулировавшая визы участникам конференции по электросвязи в Бухаресте, грубо нарушила устав и конвенцию Международного союза электросвязи,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:15
2022-09-23T17:15
в мире
рашид исмаилов
мария захарова
бухарест
международный союз электросвязи
оон
россия
джо байден
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Румыния, накануне аннулировавшая визы участникам конференции по электросвязи в Бухаресте, грубо нарушила устав и конвенцию Международного союза электросвязи, таким образом власти страны пытаются помешать честному соперничеству, выполняя политический заказ Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Румыния грубо нарушила Устав и Конвенцию МСЭ, соглашение о проведении Полномочной конференции. Показала свою несостоятельность как стороны, принимающей съезд одной из старейших международных организаций, в ходе которого состоится избрание руководства Союза", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она уточнила, что накануне посольство Румынии в Москве аннулировало уже выданные визы 14 членам российской делегации, сделав это за день до их вылета в Бухарест для участия в Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), запланированной на 26 сентября – 14 октября. Основанием было указано "угроза национальной безопасности"."Очевидно, что Бухарест пытается воспрепятствовать честному соперничеству. Выполняет политический заказ Вашингтона, который продвигает директора бюро развития МСЭ Дорин Богдан-Мартин. Американка и так известна беззастенчивым использованием административного ресурса для продвижения своей кандидатуры. Теперь явно подключила рычаги администрации Джо Байдена, который на днях выступил с призывом в поддержку соотечественницы", - подчеркнула Захарова.Как заявила официальный представитель МИД РФ, ни для кого не секрет, что власти США злоупотребляют своим положением страны, принимающей штаб-квартиру ООН, манипулируя выдачей въездных виз официальным российским представителям, таким образом открыто демонстрируя пренебрежение к международно-правовым актам."Целью же такой нечестной конкуренции является стремление помешать избранию российского кандидата Рашида Исмаилова, программа которого направлена на демократическое решение проблем технологического развития с упором на преодоление "цифрового разрыва" между Западом и остальным миром. Налицо мелочность таких усилий – ведь наши делегаты, лишенные права въезда, отвечали за организацию предвыборных мероприятий в поддержку Рашида Исмаилова", - также подчеркнула Захарова.Она также подчеркнула, что Вашингтон и Бухарест нацелены на обеспечение условий для победы американского кандидата, которая будет проталкивать западные установки в МСЭ в ущерб пользователям всего остального мира.
https://ria.ru/20220923/ssha-1818964187.html
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в мире, рашид исмаилов, мария захарова, бухарест, международный союз электросвязи, оон, россия, джо байден
В мире, Рашид Исмаилов, Мария Захарова, Бухарест, Международный союз электросвязи, ООН, Россия, Джо Байден
17:15 23.09.2022
 
МИД обвинил Бухарест в грубом нарушении устава и конвенции МСЭ

Захарова: Бухарест грубо нарушил устав и конвенцию Международного союза электросвязи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Румыния, накануне аннулировавшая визы участникам конференции по электросвязи в Бухаресте, грубо нарушила устав и конвенцию Международного союза электросвязи, таким образом власти страны пытаются помешать честному соперничеству, выполняя политический заказ Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Румыния грубо нарушила Устав и Конвенцию МСЭ, соглашение о проведении Полномочной конференции. Показала свою несостоятельность как стороны, принимающей съезд одной из старейших международных организаций, в ходе которого состоится избрание руководства Союза", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
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Она уточнила, что накануне посольство Румынии в Москве аннулировало уже выданные визы 14 членам российской делегации, сделав это за день до их вылета в Бухарест для участия в Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), запланированной на 26 сентября – 14 октября. Основанием было указано "угроза национальной безопасности".
"Очевидно, что Бухарест пытается воспрепятствовать честному соперничеству. Выполняет политический заказ Вашингтона, который продвигает директора бюро развития МСЭ Дорин Богдан-Мартин. Американка и так известна беззастенчивым использованием административного ресурса для продвижения своей кандидатуры. Теперь явно подключила рычаги администрации Джо Байдена, который на днях выступил с призывом в поддержку соотечественницы", - подчеркнула Захарова.
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Как заявила официальный представитель МИД РФ, ни для кого не секрет, что власти США злоупотребляют своим положением страны, принимающей штаб-квартиру ООН, манипулируя выдачей въездных виз официальным российским представителям, таким образом открыто демонстрируя пренебрежение к международно-правовым актам.
"Целью же такой нечестной конкуренции является стремление помешать избранию российского кандидата Рашида Исмаилова, программа которого направлена на демократическое решение проблем технологического развития с упором на преодоление "цифрового разрыва" между Западом и остальным миром. Налицо мелочность таких усилий – ведь наши делегаты, лишенные права въезда, отвечали за организацию предвыборных мероприятий в поддержку Рашида Исмаилова", - также подчеркнула Захарова.
Она также подчеркнула, что Вашингтон и Бухарест нацелены на обеспечение условий для победы американского кандидата, которая будет проталкивать западные установки в МСЭ в ущерб пользователям всего остального мира.
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