МИД обвинил Бухарест в грубом нарушении устава и конвенции МСЭ
Захарова: Бухарест грубо нарушил устав и конвенцию Международного союза электросвязи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Румыния, накануне аннулировавшая визы участникам конференции по электросвязи в Бухаресте, грубо нарушила устав и конвенцию Международного союза электросвязи, таким образом власти страны пытаются помешать честному соперничеству, выполняя политический заказ Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Румыния грубо нарушила Устав и Конвенцию МСЭ, соглашение о проведении Полномочной конференции. Показала свою несостоятельность как стороны, принимающей съезд одной из старейших международных организаций, в ходе которого состоится избрание руководства Союза", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Она уточнила, что накануне посольство Румынии в Москве аннулировало уже выданные визы 14 членам российской делегации, сделав это за день до их вылета в Бухарест для участия в Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), запланированной на 26 сентября – 14 октября. Основанием было указано "угроза национальной безопасности".
"Очевидно, что Бухарест пытается воспрепятствовать честному соперничеству. Выполняет политический заказ Вашингтона, который продвигает директора бюро развития МСЭ Дорин Богдан-Мартин. Американка и так известна беззастенчивым использованием административного ресурса для продвижения своей кандидатуры. Теперь явно подключила рычаги администрации Джо Байдена, который на днях выступил с призывом в поддержку соотечественницы", - подчеркнула Захарова.
Как заявила официальный представитель МИД РФ, ни для кого не секрет, что власти США злоупотребляют своим положением страны, принимающей штаб-квартиру ООН, манипулируя выдачей въездных виз официальным российским представителям, таким образом открыто демонстрируя пренебрежение к международно-правовым актам.
"Целью же такой нечестной конкуренции является стремление помешать избранию российского кандидата Рашида Исмаилова, программа которого направлена на демократическое решение проблем технологического развития с упором на преодоление "цифрового разрыва" между Западом и остальным миром. Налицо мелочность таких усилий – ведь наши делегаты, лишенные права въезда, отвечали за организацию предвыборных мероприятий в поддержку Рашида Исмаилова", - также подчеркнула Захарова.
Она также подчеркнула, что Вашингтон и Бухарест нацелены на обеспечение условий для победы американского кандидата, которая будет проталкивать западные установки в МСЭ в ущерб пользователям всего остального мира.