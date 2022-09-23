В МИД прокомментировали недопуск российской делегации на конгресс в Париже
МИД: решение не приглашать Россию на астронавтический конгресс в Париже политическое
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. МИД РФ выразил протест действиям Франции и Международной астронавтической федерации, которые не пригласили РФ на конгресс, назвав это решение политическим, сообщается на сайте министерства.
Ранее в посольстве РФ во Франции заявили, что российские представители не получили ни приглашений, ни виз для участия в Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Париже 18-22 сентября. Франция исключила руководителей "Роскосмоса" из списка на визы российской делегации. При этом МИД Франции заявил, что не получал заявки на визу от делегации "Роскосмоса" для участия в Международном астронавтическом конгрессе в Париже.
"Несмотря на то, что Россия является полноправным членом Международной астронавтической федерации, под эгидой которой проводится Конгресс, и представлена в её руководящих органах, положенное приглашение на мероприятие МАК организаторы в адрес ГК "Роскосмос" не направили... По итогам неоднократных обращений в МИД Франции в его качестве соорганизатора Конгресса нам четко дали понять, что решение не приглашать Россию – политическое и о выдаче виз ключевым членам нашей делегации речь не идёт", - говорится в сообщении.
"Выражаем в этой связи решительный протест. Очевидно, что отсутствие официальных представителей Российской Федерации на мероприятии отрицательно сказалось, в первую очередь, на престиже самого Конгресса и его результатах", - подчеркнули в МИД РФ.
В министерстве добавили, что французская сторона, следуя русофобскому курсу коллективного Запада, своими руками подрывает доверие к себе как добросовестному организатору Международного астронавтического конгресса.
"Попытки переложить вину за происходящее на Россию выглядят нелепо. Печально, что накал антироссийской истерии в Париже достиг такого уровня, что начал негативно сказываться и на таких принципиально значимых и традиционно неполитизированных областях сотрудничества, как мирное освоение космического пространства", - заключили в МИД РФ.
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