https://ria.ru/20220923/mid-1818978978.html

В МИД прокомментировали недопуск российской делегации на конгресс в Париже

В МИД прокомментировали недопуск российской делегации на конгресс в Париже - РИА Новости, 23.09.2022

В МИД прокомментировали недопуск российской делегации на конгресс в Париже

МИД РФ выразил протест действиям Франции и Международной астронавтической федерации, которые не пригласили РФ на конгресс, назвав это решение политическим,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:17

2022-09-23T16:17

2022-09-23T16:17

россия

франция

париж

роскосмос

мид франции‎

межгосударственный авиационный комитет

мария захарова

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. МИД РФ выразил протест действиям Франции и Международной астронавтической федерации, которые не пригласили РФ на конгресс, назвав это решение политическим, сообщается на сайте министерства.Ранее в посольстве РФ во Франции заявили, что российские представители не получили ни приглашений, ни виз для участия в Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Париже 18-22 сентября. Франция исключила руководителей "Роскосмоса" из списка на визы российской делегации. При этом МИД Франции заявил, что не получал заявки на визу от делегации "Роскосмоса" для участия в Международном астронавтическом конгрессе в Париже."Несмотря на то, что Россия является полноправным членом Международной астронавтической федерации, под эгидой которой проводится Конгресс, и представлена в её руководящих органах, положенное приглашение на мероприятие МАК организаторы в адрес ГК "Роскосмос" не направили... По итогам неоднократных обращений в МИД Франции в его качестве соорганизатора Конгресса нам четко дали понять, что решение не приглашать Россию – политическое и о выдаче виз ключевым членам нашей делегации речь не идёт", - говорится в сообщении."Выражаем в этой связи решительный протест. Очевидно, что отсутствие официальных представителей Российской Федерации на мероприятии отрицательно сказалось, в первую очередь, на престиже самого Конгресса и его результатах", - подчеркнули в МИД РФ.В министерстве добавили, что французская сторона, следуя русофобскому курсу коллективного Запада, своими руками подрывает доверие к себе как добросовестному организатору Международного астронавтического конгресса."Попытки переложить вину за происходящее на Россию выглядят нелепо. Печально, что накал антироссийской истерии в Париже достиг такого уровня, что начал негативно сказываться и на таких принципиально значимых и традиционно неполитизированных областях сотрудничества, как мирное освоение космического пространства", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220923/vizy-1818933496.html

https://ria.ru/20220920/finlyandiya-1818190214.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, франция, париж, роскосмос, мид франции‎, межгосударственный авиационный комитет, мария захарова