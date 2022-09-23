https://ria.ru/20220923/melitopol-1819075500.html
В Мелитополе система ПВО сбила украинский беспилотник
В Мелитополе система ПВО сбила украинский беспилотник - РИА Новости, 23.09.2022
В Мелитополе система ПВО сбила украинский беспилотник
В Мелитополе прогремел взрыв, система ПВО сбила украинский беспилотник, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T21:13
2022-09-23T21:13
2022-09-23T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
россия
евгений балицкий
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. В Мелитополе прогремел взрыв, система ПВО сбила украинский беспилотник, сообщили в администрации Запорожской области."Уважаемые жители Мелитополя! В городе прозвучал взрыв. Система ПВО ВС России сбила БПЛА. В очередной раз киевский режим попытался сорвать референдум и помешать принятию исторического решения. Все попытки пресечены и будут пресекаться впредь", — говорится в заявлении.Это уже вторая за сутки попытка ВСУ помешать проведению голосования в регионе. Как рассказал глава администрации Евгений Балицкий, в районе семи утра украинский беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с правительственным зданием, но никто не пострадал.Ранее в пятницу председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что предварительная явка на референдуме в регионе составила 20,52 процента с учетом голосования за рубежом. Всего за границей приняли участие в голосовании 8 370 человек. При этом отмечается, что в Мелитополе явка составила 20,43 процента.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождение в состав России.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220923/referendum-1819070009.html
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Обстановка на избирательных участках в первый день референдума на освобожденных территориях
Обстановка на избирательных участках в первый день референдума на освобожденных территориях
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Евгений Балицкий, НАТО
21:13 23.09.2022 (обновлено: 23:51 23.09.2022)
В Мелитополе система ПВО сбила украинский беспилотник
В Мелитополе система ПВО ВС России сбила украинский беспилотник