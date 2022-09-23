https://ria.ru/20220923/melitopol-1819027595.html

В Мелитополе сохраняется спокойная обстановка, заявила мэр

В Мелитополе сохраняется спокойная обстановка, заявила мэр - РИА Новости, 23.09.2022

В Мелитополе сохраняется спокойная обстановка, заявила мэр

В Мелитополе Запорожской области сейчас спокойно, меры безопасности при проведении референдума о вхождении региона в состав РФ организованы на высшем уровне,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:59

2022-09-23T17:59

2022-09-23T17:59

в мире

запорожская область

мелитополь

референдумы на освобожденных территориях

нато

россия

галина данильченко

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области сейчас спокойно, меры безопасности при проведении референдума о вхождении региона в состав РФ организованы на высшем уровне, сообщила глава администрации города Галина Данильченко."Были небольшие провокации с утра, но наша российская армия их устранила, в городе спокойно. Люди голосуют очень активно... Предпринятые меры безопасности на высшем уровне. Конечно, украинские власти пытаются сорвать референдум, помешать нам. Мы понимаем, что провокации могут быть, поэтому меры безопасности предприняты максимально возможные", - сказала Данильченко в эфире телеканала "Россия 24".Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/melitopol-1818955321.html

https://ria.ru/20220923/mitingi-1819008921.html

запорожская область

мелитополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, мелитополь, референдумы на освобожденных территориях, нато, россия, галина данильченко