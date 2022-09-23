В Мелитополе сохраняется спокойная обстановка, заявила мэр
Мэр Мелитополя Данильченко заявила, что в городе сохраняется спокойная обстановка
© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области сейчас спокойно, меры безопасности при проведении референдума о вхождении региона в состав РФ организованы на высшем уровне, сообщила глава администрации города Галина Данильченко.
"Были небольшие провокации с утра, но наша российская армия их устранила, в городе спокойно. Люди голосуют очень активно... Предпринятые меры безопасности на высшем уровне. Конечно, украинские власти пытаются сорвать референдум, помешать нам. Мы понимаем, что провокации могут быть, поэтому меры безопасности предприняты максимально возможные", - сказала Данильченко в эфире телеканала "Россия 24".
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.