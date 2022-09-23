https://ria.ru/20220923/melitopol-1818834380.html

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 23.09.2022

В Мелитополе прогремел взрыв

В центре Мелитополя утром в пятницу прозвучал одиночный взрыв, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T07:16

2022-09-23T07:16

2022-09-23T07:23

специальная военная операция на украине

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. В центре Мелитополя утром в пятницу прозвучал одиночный взрыв, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов."В центральной части города прозвучал одиночный взрыв", – написал Рогов в своем Telegram-канале.В комментарии РИА Новости он уточнил, что взрыв был объемный, но причина произошедшего пока неизвестна. Подробности выясняются. В 8 утра в области уже начинаются подомовые обходы на референдуме, напомнил Рогов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220923/obstrel-1818834253.html

мелитополь

запорожская область

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Максим Горбачев

мелитополь, в мире, запорожская область