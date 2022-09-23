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В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/melitopol-1818834380.html
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 23.09.2022
В Мелитополе прогремел взрыв
В центре Мелитополя утром в пятницу прозвучал одиночный взрыв, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T07:16
2022-09-23T07:23
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. В центре Мелитополя утром в пятницу прозвучал одиночный взрыв, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов."В центральной части города прозвучал одиночный взрыв", – написал Рогов в своем Telegram-канале.В комментарии РИА Новости он уточнил, что взрыв был объемный, но причина произошедшего пока неизвестна. Подробности выясняются. В 8 утра в области уже начинаются подомовые обходы на референдуме, напомнил Рогов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220923/obstrel-1818834253.html
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мелитополь, в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире, Запорожская область
07:16 23.09.2022 (обновлено: 07:23 23.09.2022)
 
В Мелитополе прогремел взрыв

Член ГСА Запорожской области Рогов заявил, что в центре Мелитополя прогремел взрыв

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе
Автомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Автомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. В центре Мелитополя утром в пятницу прозвучал одиночный взрыв, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"В центральной части города прозвучал одиночный взрыв", – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Осколок снаряда РСЗО, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
07:06В мире
Украинские силовики дважды за ночь обстреляли Новую Каховку
В комментарии РИА Новости он уточнил, что взрыв был объемный, но причина произошедшего пока неизвестна. Подробности выясняются. В 8 утра в области уже начинаются подомовые обходы на референдуме, напомнил Рогов.
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВ миреЗапорожская область
 
 
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