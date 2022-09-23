https://ria.ru/20220923/melitopol-1818834380.html
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 23.09.2022
В Мелитополе прогремел взрыв
В центре Мелитополя утром в пятницу прозвучал одиночный взрыв, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T07:16
2022-09-23T07:16
2022-09-23T07:23
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. В центре Мелитополя утром в пятницу прозвучал одиночный взрыв, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов."В центральной части города прозвучал одиночный взрыв", – написал Рогов в своем Telegram-канале.В комментарии РИА Новости он уточнил, что взрыв был объемный, но причина произошедшего пока неизвестна. Подробности выясняются. В 8 утра в области уже начинаются подомовые обходы на референдуме, напомнил Рогов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220923/obstrel-1818834253.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире, Запорожская область
07:16 23.09.2022 (обновлено: 07:23 23.09.2022)
В Мелитополе прогремел взрыв
Член ГСА Запорожской области Рогов заявил, что в центре Мелитополя прогремел взрыв