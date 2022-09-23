https://ria.ru/20220923/medvedev-1819034334.html
Медведеву проиндексируют денежное вознаграждение на четыре процента
Медведеву проиндексируют денежное вознаграждение на четыре процента - РИА Новости, 23.09.2022
Медведеву проиндексируют денежное вознаграждение на четыре процента
Зампредседателю Совбеза РФ Дмитрию Медведеву увеличено денежное вознаграждение в 1,04 раза с 1 октября, соответствующий указ президента России Владимира Путина... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:23
2022-09-23T18:23
2022-09-23T18:23
политика
россия
дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Зампредседателю Совбеза РФ Дмитрию Медведеву увеличено денежное вознаграждение в 1,04 раза с 1 октября, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ:... д) установленное пунктом 1 указа президента РФ от 30 января 2020 года № 77 "О денежном вознаграждении заместителя председателя Совета Безопасности РФ"... и увеличенное в соответствии с указом президента РФ от 31 августа 2020 года №537", - говорится в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Медведеву проиндексируют денежное вознаграждение на четыре процента
Путин подписал указ об увеличении денежного вознаграждения Медведеву в 1,04 раза