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Медведеву проиндексируют денежное вознаграждение на четыре процента - РИА Новости, 23.09.2022
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Медведеву проиндексируют денежное вознаграждение на четыре процента
Медведеву проиндексируют денежное вознаграждение на четыре процента - РИА Новости, 23.09.2022
Медведеву проиндексируют денежное вознаграждение на четыре процента
Зампредседателю Совбеза РФ Дмитрию Медведеву увеличено денежное вознаграждение в 1,04 раза с 1 октября, соответствующий указ президента России Владимира Путина... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:23
2022-09-23T18:23
политика
россия
дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Зампредседателю Совбеза РФ Дмитрию Медведеву увеличено денежное вознаграждение в 1,04 раза с 1 октября, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ:... д) установленное пунктом 1 указа президента РФ от 30 января 2020 года № 77 "О денежном вознаграждении заместителя председателя Совета Безопасности РФ"... и увеличенное в соответствии с указом президента РФ от 31 августа 2020 года №537", - говорится в документе.
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политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
18:23 23.09.2022
 
Медведеву проиндексируют денежное вознаграждение на четыре процента

Путин подписал указ об увеличении денежного вознаграждения Медведеву в 1,04 раза

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дмитрий Медведев
Владимир Путин и Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Зампредседателю Совбеза РФ Дмитрию Медведеву увеличено денежное вознаграждение в 1,04 раза с 1 октября, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ:... д) установленное пунктом 1 указа президента РФ от 30 января 2020 года № 77 "О денежном вознаграждении заместителя председателя Совета Безопасности РФ"... и увеличенное в соответствии с указом президента РФ от 31 августа 2020 года №537", - говорится в документе.
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