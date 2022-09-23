https://ria.ru/20220923/matkapital-1818936074.html
Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти до 646 875,5 рубля
Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти до 646 875,5 рубля - РИА Новости, 23.09.2022
Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти до 646 875,5 рубля
Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей, следует из пояснительной записки к бюджету Соцфонда России, с... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:19
2022-09-23T14:19
2022-09-23T14:44
россия
материнский капитал
общество
семья
детские пособия
социальные выплаты
социальный навигатор
детские вопросы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей, следует из пояснительной записки к бюджету Соцфонда России, с которой ознакомились РИА Новости.Согласно документу, размер материнского (семейного) капитала определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2023 году - 12,4%, в 2024 году - 5,5%, в 2025 году - 4%.Таким образом, размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит 589 569,4 рубля, в 2024 году – 621 995,7 рубля, в 2025 году – 646 875,5 рубля. Материнский капитал на второго ребенка в 2023 году запланирован в размере 779 094 рублей, в 2024 году – 821 944,2 рубля, в 2025-м – 854 822 рубля.Накануне министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что с 1 января 2023 года семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения.
https://ria.ru/20220922/matkapital-1818745058.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, материнский капитал, общество, семья, детские пособия, социальные выплаты, социальный навигатор, детские вопросы
Россия, Материнский капитал, Общество, Семья, Детские пособия, социальные выплаты, Социальный навигатор, Детские вопросы
14:19 23.09.2022 (обновлено: 14:44 23.09.2022)
Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти до 646 875,5 рубля
Размер маткапитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рубля
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей, следует из пояснительной записки к бюджету Соцфонда России, с которой ознакомились РИА Новости.
Согласно документу, размер материнского (семейного) капитала определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2023 году - 12,4%, в 2024 году - 5,5%, в 2025 году - 4%.
Таким образом, размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит 589 569,4 рубля, в 2024 году – 621 995,7 рубля, в 2025 году – 646 875,5 рубля. Материнский капитал на второго ребенка в 2023 году запланирован в размере 779 094 рублей, в 2024 году – 821 944,2 рубля, в 2025-м – 854 822 рубля.
Накануне министерство труда и социальной защиты РФ
сообщило, что с 1 января 2023 года семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения.