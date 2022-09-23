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Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти до 646 875,5 рубля - РИА Новости, 23.09.2022
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Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти до 646 875,5 рубля
Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти до 646 875,5 рубля - РИА Новости, 23.09.2022
Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти до 646 875,5 рубля
Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей, следует из пояснительной записки к бюджету Соцфонда России, с... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:19
2022-09-23T14:44
россия
материнский капитал
общество
семья
детские пособия
социальные выплаты
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей, следует из пояснительной записки к бюджету Соцфонда России, с которой ознакомились РИА Новости.Согласно документу, размер материнского (семейного) капитала определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2023 году - 12,4%, в 2024 году - 5,5%, в 2025 году - 4%.Таким образом, размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит 589 569,4 рубля, в 2024 году – 621 995,7 рубля, в 2025 году – 646 875,5 рубля. Материнский капитал на второго ребенка в 2023 году запланирован в размере 779 094 рублей, в 2024 году – 821 944,2 рубля, в 2025-м – 854 822 рубля.Накануне министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что с 1 января 2023 года семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения.
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россия, материнский капитал, общество, семья, детские пособия, социальные выплаты, социальный навигатор, детские вопросы
Россия, Материнский капитал, Общество, Семья, Детские пособия, социальные выплаты, Социальный навигатор, Детские вопросы
14:19 23.09.2022 (обновлено: 14:44 23.09.2022)
 
Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти до 646 875,5 рубля

Размер маткапитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рубля

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей, следует из пояснительной записки к бюджету Соцфонда России, с которой ознакомились РИА Новости.
Согласно документу, размер материнского (семейного) капитала определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2023 году - 12,4%, в 2024 году - 5,5%, в 2025 году - 4%.
Таким образом, размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит 589 569,4 рубля, в 2024 году – 621 995,7 рубля, в 2025 году – 646 875,5 рубля. Материнский капитал на второго ребенка в 2023 году запланирован в размере 779 094 рублей, в 2024 году – 821 944,2 рубля, в 2025-м – 854 822 рубля.
Накануне министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что с 1 января 2023 года семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения.
Семья во время прогулки - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 17:21
Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала
 
РоссияМатеринский капиталОбществоСемьяДетские пособиясоциальные выплатыСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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