https://ria.ru/20220923/matkapital-1818936074.html

Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти до 646 875,5 рубля

Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти до 646 875,5 рубля - РИА Новости, 23.09.2022

Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти до 646 875,5 рубля

Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей, следует из пояснительной записки к бюджету Соцфонда России, с... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:19

2022-09-23T14:19

2022-09-23T14:44

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей, следует из пояснительной записки к бюджету Соцфонда России, с которой ознакомились РИА Новости.Согласно документу, размер материнского (семейного) капитала определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2023 году - 12,4%, в 2024 году - 5,5%, в 2025 году - 4%.Таким образом, размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит 589 569,4 рубля, в 2024 году – 621 995,7 рубля, в 2025 году – 646 875,5 рубля. Материнский капитал на второго ребенка в 2023 году запланирован в размере 779 094 рублей, в 2024 году – 821 944,2 рубля, в 2025-м – 854 822 рубля.Накануне министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что с 1 января 2023 года семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения.

https://ria.ru/20220922/matkapital-1818745058.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, материнский капитал, общество, семья, детские пособия, социальные выплаты, социальный навигатор, детские вопросы