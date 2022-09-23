https://ria.ru/20220923/mariupol-1819039659.html

Жители Мариуполя сообщают, что давно ждали референдума о вхождении в Россию

Жители Мариуполя сообщают, что давно ждали референдума о вхождении в Россию - РИА Новости, 23.09.2022

Жители Мариуполя сообщают, что давно ждали референдума о вхождении в Россию

Жители Мариуполя, проголосовавшие в первый день проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ, заявили корреспонденту РИА Новости, что давно ждали... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:38

2022-09-23T18:38

2022-09-23T19:17

в мире

россия

мариуполь

украина

референдум в донбассе

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МАРИУПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Жители Мариуполя, проголосовавшие в первый день проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ, заявили корреспонденту РИА Новости, что давно ждали проведения этого голосования."Я думаю, что будет все хорошо. Россия есть Россия. Украина, конечно, никогда сравниться с нею. Я скажу, что мы ждали этот референдум. Надеемся и верим, что мы будем всегда в России", - сказала жительница Мариуполя.Такую же точку зрения о голосовании высказал житель Мариуполя из левобережного района города. "Да, я проголосовал. Не буду говорить как. Понятно. Но я проголосовал так, как хочу. Ждал референдума. И доволен, что он настал. Слава Богу", - сказал собеседник агентства.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819031247.html

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"Все восемь лет ждал" – жители ДНР о референдуме "Нас никто не защитит, кроме России": жители Донецка говорят, что референдум дарит надежду на достойную жизнь и безопасность 2022-09-23T18:38 true PT1M12S

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в мире, россия, мариуполь, украина, референдум в донбассе