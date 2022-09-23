https://ria.ru/20220923/makron-1818912868.html
Инициатив по разговору Путина и Макрона пока не было, заявил Песков
Инициатив по разговору Путина и Макрона пока не было, заявил Песков - РИА Новости, 23.09.2022
Инициатив по разговору Путина и Макрона пока не было, заявил Песков
Инициатив из Парижа по поводу разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном пока не было, заявил... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:04
2022-09-23T13:04
2022-09-23T13:04
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эммануэль макрон
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Инициатив из Парижа по поводу разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока не было никаких инициатив по организации разговора, по всей видимости, президент Франции, наверное, сначала вернется домой из Нью-Йорка, потом уже, возможно, последуют инициативы, о которых он говорил. Согласованного разговора нет в графике", - сказал Песков журналистам.Ранее Макрон заявил, что не может объяснить действия своего российского коллеги на Украине.
https://ria.ru/20220923/makron-1818833045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, париж, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков
В мире, Россия, Франция, Париж, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
Инициатив по разговору Путина и Макрона пока не было, заявил Песков
Песков заявил, что инициатив из Парижа по разговору Путина и Макрона пока не было