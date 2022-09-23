Рейтинг@Mail.ru
Инициатив по разговору Путина и Макрона пока не было, заявил Песков - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/makron-1818912868.html
Инициатив по разговору Путина и Макрона пока не было, заявил Песков
Инициатив по разговору Путина и Макрона пока не было, заявил Песков - РИА Новости, 23.09.2022
Инициатив по разговору Путина и Макрона пока не было, заявил Песков
Инициатив из Парижа по поводу разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном пока не было, заявил... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:04
2022-09-23T13:04
в мире
россия
франция
париж
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Инициатив из Парижа по поводу разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока не было никаких инициатив по организации разговора, по всей видимости, президент Франции, наверное, сначала вернется домой из Нью-Йорка, потом уже, возможно, последуют инициативы, о которых он говорил. Согласованного разговора нет в графике", - сказал Песков журналистам.Ранее Макрон заявил, что не может объяснить действия своего российского коллеги на Украине.
https://ria.ru/20220923/makron-1818833045.html
россия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, париж, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков
В мире, Россия, Франция, Париж, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
13:04 23.09.2022
 
Инициатив по разговору Путина и Макрона пока не было, заявил Песков

Песков заявил, что инициатив из Парижа по разговору Путина и Макрона пока не было

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Инициатив из Парижа по поводу разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока не было никаких инициатив по организации разговора, по всей видимости, президент Франции, наверное, сначала вернется домой из Нью-Йорка, потом уже, возможно, последуют инициативы, о которых он говорил. Согласованного разговора нет в графике", - сказал Песков журналистам.
Ранее Макрон заявил, что не может объяснить действия своего российского коллеги на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
06:57
Макрон заявил, что не может объяснить действия Путина на Украине
 
В миреРоссияФранцияПарижВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала