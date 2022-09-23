https://ria.ru/20220923/makron-1818912868.html

Инициатив по разговору Путина и Макрона пока не было, заявил Песков

Инициатив по разговору Путина и Макрона пока не было, заявил Песков - РИА Новости, 23.09.2022

Инициатив по разговору Путина и Макрона пока не было, заявил Песков

Инициатив из Парижа по поводу разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном пока не было, заявил... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:04

2022-09-23T13:04

2022-09-23T13:04

в мире

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париж

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эммануэль макрон

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Инициатив из Парижа по поводу разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока не было никаких инициатив по организации разговора, по всей видимости, президент Франции, наверное, сначала вернется домой из Нью-Йорка, потом уже, возможно, последуют инициативы, о которых он говорил. Согласованного разговора нет в графике", - сказал Песков журналистам.Ранее Макрон заявил, что не может объяснить действия своего российского коллеги на Украине.

https://ria.ru/20220923/makron-1818833045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, франция, париж, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков