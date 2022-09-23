https://ria.ru/20220923/makron-1818833045.html

Макрон заявил, что не может объяснить действия Путина на Украине

Макрон заявил, что не может объяснить действия Путина на Украине - РИА Новости, 23.09.2022

Макрон заявил, что не может объяснить действия Путина на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может объяснить действия своего российского коллеги Владимира Путина на Украине. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T06:57

2022-09-23T06:57

2022-09-23T06:58

в мире

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россия

владимир путин

эммануэль макрон

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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может объяснить действия своего российского коллеги Владимира Путина на Украине.Макрон известен многочисленными и продолжительными беседами с Путиным, которые не прекратились с началом военной спецоперации на Украине."У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции", - ответил он в интервью CNN на вопрос о мотивах Путина.Решение о начале спецоперации Макрон назвал первой "гигантской" ошибкой.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220922/makron-1818815405.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон