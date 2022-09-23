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Макрон заявил, что не может объяснить действия Путина на Украине - РИА Новости, 23.09.2022
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Макрон заявил, что не может объяснить действия Путина на Украине
Макрон заявил, что не может объяснить действия Путина на Украине - РИА Новости, 23.09.2022
Макрон заявил, что не может объяснить действия Путина на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может объяснить действия своего российского коллеги Владимира Путина на Украине. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T06:57
2022-09-23T06:58
в мире
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владимир путин
эммануэль макрон
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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может объяснить действия своего российского коллеги Владимира Путина на Украине.Макрон известен многочисленными и продолжительными беседами с Путиным, которые не прекратились с началом военной спецоперации на Украине."У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции", - ответил он в интервью CNN на вопрос о мотивах Путина.Решение о начале спецоперации Макрон назвал первой "гигантской" ошибкой.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон
В мире, Украина, Франция, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
06:57 23.09.2022 (обновлено: 06:58 23.09.2022)
 
Макрон заявил, что не может объяснить действия Путина на Украине

Президент Франции Макрон заявил, что не может объяснить действия Путина на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может объяснить действия своего российского коллеги Владимира Путина на Украине.
Макрон известен многочисленными и продолжительными беседами с Путиным, которые не прекратились с началом военной спецоперации на Украине.
"У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции", - ответил он в интервью CNN на вопрос о мотивах Путина.
Решение о начале спецоперации Макрон назвал первой "гигантской" ошибкой.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 23:23
Уважительный диалог с Россией полезен, заявил Макрон
 
В миреУкраинаФранцияРоссияВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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