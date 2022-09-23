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Лукашенко заявил, что ему "уже осточертело" быть президентом - РИА Новости, 23.09.2022
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Лукашенко заявил, что ему "уже осточертело" быть президентом
Лукашенко заявил, что ему "уже осточертело" быть президентом - РИА Новости, 23.09.2022
Лукашенко заявил, что ему "уже осточертело" быть президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему "уже осточертело" быть главой республики, но он находится под давлением своих соратников, переживает за РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:47
2022-09-23T20:47
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему "уже осточертело" быть главой республики, но он находится под давлением своих соратников, переживает за их судьбу при другой власти и не хочет их подвести."Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас подвести. Думаю, ну вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас. Вас, госслужащих настоящих, которые за страну. Вы не представляете, это - самое ответственное дело", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.Согласно сообщению, во время общения с журналистами государственных СМИ в мемориальном комплексе "Хатынь" под Минском Лукашенко рассказал о некоторых мотивах, которые побуждают его оставаться на президентском посту. "Когда говорят: "Вот, Лукашенко, сколько он там будет…" Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще… Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме", - рассказал президент."А с другой стороны, думаю: "Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит". А что будет с вами? И где гарантия, что… Ну ладно, мы приведем к власти нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где гарантия? Гарантии нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои - меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю", - продолжил Лукашенко.
https://ria.ru/20220830/lukashenko-1813180051.html
https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773286515.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
20:47 23.09.2022
 
Лукашенко заявил, что ему "уже осточертело" быть президентом

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что ему "уже осточертело" быть главой республики

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему "уже осточертело" быть главой республики, но он находится под давлением своих соратников, переживает за их судьбу при другой власти и не хочет их подвести.
"Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас подвести. Думаю, ну вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас. Вас, госслужащих настоящих, которые за страну. Вы не представляете, это - самое ответственное дело", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 15:28
Лукашенко заявил, что "наелся" президентства
Согласно сообщению, во время общения с журналистами государственных СМИ в мемориальном комплексе "Хатынь" под Минском Лукашенко рассказал о некоторых мотивах, которые побуждают его оставаться на президентском посту. "Когда говорят: "Вот, Лукашенко, сколько он там будет…" Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще… Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме", - рассказал президент.
"А с другой стороны, думаю: "Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит". А что будет с вами? И где гарантия, что… Ну ладно, мы приведем к власти нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где гарантия? Гарантии нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои - меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю", - продолжил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 11:53
Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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