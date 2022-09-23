https://ria.ru/20220923/lukashenko-1818905932.html

Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время

Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 23.09.2022

Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:44

2022-09-23T12:44

2022-09-23T12:59

россия

александр лукашенко

в мире

белоруссия

владимир путин

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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.Он также заявил, что рассчитывает на этой встрече урегулировать вопрос об осуществлении каботажных перевозок (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве."Это один из важнейших вопросов (каботажные перевозки – ред.). Думаю, мы решим этот вопрос", - сказал он.

https://ria.ru/20220923/eksport-1818910488.html

россия

белоруссия

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Владимир Лаврентьев

россия, александр лукашенко, в мире, белоруссия, владимир путин