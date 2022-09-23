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Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 23.09.2022
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Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время
Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 23.09.2022
Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:44
2022-09-23T12:59
россия
александр лукашенко
в мире
белоруссия
владимир путин
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.Он также заявил, что рассчитывает на этой встрече урегулировать вопрос об осуществлении каботажных перевозок (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве."Это один из важнейших вопросов (каботажные перевозки – ред.). Думаю, мы решим этот вопрос", - сказал он.
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россия, александр лукашенко, в мире, белоруссия, владимир путин
Россия, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Владимир Путин
12:44 23.09.2022 (обновлено: 12:59 23.09.2022)
 
Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что намерен встретиться с Путиным в ближайшее время

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.
"Будем встречаться с президентом России в ближайшее время", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Он также заявил, что рассчитывает на этой встрече урегулировать вопрос об осуществлении каботажных перевозок (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве.
"Это один из важнейших вопросов (каботажные перевозки – ред.). Думаю, мы решим этот вопрос", - сказал он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
12:57
Песков прокомментировал запрет Белоруссией экспорта части товаров в Россию
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВ миреБелоруссияВладимир Путин
 
 
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