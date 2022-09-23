https://ria.ru/20220923/lukashenko-1818905932.html
Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время
Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 23.09.2022
Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:44
2022-09-23T12:44
2022-09-23T12:59
россия
александр лукашенко
в мире
белоруссия
владимир путин
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.Он также заявил, что рассчитывает на этой встрече урегулировать вопрос об осуществлении каботажных перевозок (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве."Это один из важнейших вопросов (каботажные перевозки – ред.). Думаю, мы решим этот вопрос", - сказал он.
https://ria.ru/20220923/eksport-1818910488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, в мире, белоруссия, владимир путин
Россия, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Владимир Путин
12:44 23.09.2022 (обновлено: 12:59 23.09.2022)
Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что намерен встретиться с Путиным в ближайшее время