https://ria.ru/20220923/lnr-1818940403.html

Беженец из ЛНР рассказал, что проголосовал за слияние с Россией

Беженец из ЛНР рассказал, что проголосовал за слияние с Россией - РИА Новости, 23.09.2022

Беженец из ЛНР рассказал, что проголосовал за слияние с Россией

Беженец из Донбасса, принявший участие в референдуме в Ярославле, рассказал, что хочет, чтобы его родной город Рубежное Луганской Народной Республики слился с... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:30

2022-09-23T14:30

2022-09-23T14:30

россия

донбасс

ярославль

луганская народная республика

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БРЯНСК, 23 сен - РИА Новости. Беженец из Донбасса, принявший участие в референдуме в Ярославле, рассказал, что хочет, чтобы его родной город Рубежное Луганской Народной Республики слился с Россией и был с ней вместе во всем.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. В Ярославской области для голосования открылись семь избирательных участков, где могут проголосовать вынужденные переселенцы.Избирательная комиссия Ярославской области в Telegram опубликовала видеозапись с историей Анатолия, который в конце марта вместе с семьей вынужден был бежать в Ярославль из своей разрушенной войсками Украины квартиры."Мы сюда приехали, я очень рад, что ярославцы отнеслись к нам очень хорошо. Была и гуманитарная помощь, было и пособие на первое время. В данный момент ярославцы проявили гуманность, и мне очень это нравится. Очень хочу, чтобы наша область, Луганская, там, где я проживаю, мы быстро слились с Россией, то есть были как бы вместе во всем", - говорит Анатолий, принявший участие в референдуме.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220923/zaporozhe-1818938527.html

россия

донбасс

ярославль

луганская народная республика

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россия, донбасс, ярославль, луганская народная республика