https://ria.ru/20220923/lag-1818823935.html

Лавров рассказал контактной группе ЛАГ о ситуации на Украине

Лавров рассказал контактной группе ЛАГ о ситуации на Украине - РИА Новости, 23.09.2022

Лавров рассказал контактной группе ЛАГ о ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал главам МИД контактной группы Лиги арабских государств о ситуации на Украине, сообщили в российском... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T01:59

2022-09-23T01:59

2022-09-23T02:00

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал главам МИД контактной группы Лиги арабских государств о ситуации на Украине, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Встреча Лаврова с контактной группой ЛАГ прошла на полях ГА ООН. Во встрече приняли участие министры Алжира, Египта, Иордании, Ирака и генсек ЛАГ."Лавров подробно информировал о генезисе украинского кризиса в результате государственного переворота при поддержке ряда стран Запада в 2014 году и о ситуации на Украине в контексте осуществляемой Россией специальной военной операции. При этом было подчеркнуто, что безусловным приоритетом для нас является защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины", - говорится в сообщении министерства."С российской стороны была дана высокая оценка сбалансированной позиции ЛАГ по данному вопросу, которая была подтверждена в ходе очередного заседания совета министров иностранных дел стран – членов ЛАГ в Каире 6 сентября", - добавили в МИД.

https://radiosputnik.ria.ru/20220922/lavrov-1818791893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, лига арабских государств