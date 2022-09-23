https://ria.ru/20220923/lag-1818823935.html
Лавров рассказал контактной группе ЛАГ о ситуации на Украине
Лавров рассказал контактной группе ЛАГ о ситуации на Украине - РИА Новости, 23.09.2022
Лавров рассказал контактной группе ЛАГ о ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал главам МИД контактной группы Лиги арабских государств о ситуации на Украине, сообщили в российском... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T01:59
2022-09-23T01:59
2022-09-23T02:00
в мире
россия
украина
лига арабских государств
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал главам МИД контактной группы Лиги арабских государств о ситуации на Украине, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Встреча Лаврова с контактной группой ЛАГ прошла на полях ГА ООН. Во встрече приняли участие министры Алжира, Египта, Иордании, Ирака и генсек ЛАГ."Лавров подробно информировал о генезисе украинского кризиса в результате государственного переворота при поддержке ряда стран Запада в 2014 году и о ситуации на Украине в контексте осуществляемой Россией специальной военной операции. При этом было подчеркнуто, что безусловным приоритетом для нас является защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины", - говорится в сообщении министерства."С российской стороны была дана высокая оценка сбалансированной позиции ЛАГ по данному вопросу, которая была подтверждена в ходе очередного заседания совета министров иностранных дел стран – членов ЛАГ в Каире 6 сентября", - добавили в МИД.
https://radiosputnik.ria.ru/20220922/lavrov-1818791893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, лига арабских государств
В мире, Россия, Украина, Лига арабских государств
01:59 23.09.2022 (обновлено: 02:00 23.09.2022)
Лавров рассказал контактной группе ЛАГ о ситуации на Украине
Глава МИД России Лавров рассказал контактной группе ЛАГ о генезисе украинского кризиса